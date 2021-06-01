22 - 28 Mayıs Koronavirüs Haritası: İşte Vaka Sayısı En Çok Azalan İller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 - 28 Mayıs haftasında COVID-19 vakalarında en fazla düşüş görülen illeri açıkladı. İşte il il, her 100 bin kişide tespit edilen toplam vaka sayıları.