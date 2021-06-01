22 - 28 Mayıs Koronavirüs Haritası: İşte Vaka Sayısı En Çok Azalan İller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 - 28 Mayıs haftasında COVID-19 vaka sayılarının en çok düştüğü ve en çok arttığı illeri açıkladı. Yayınlanan 22 - 28 Mayıs hartasında ise, illere göre her yüz bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı.
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/SaqW0YJTJ6— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021
22 - 28 Mayıs Vaka Sayısı En Çok Azaldığı İller
Koca'nın açıklamalarına göre, 22 - 28 Mayıs haftasında COVID-19 vaka sayıları en fazla düşen iller, Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun, Kocaeli, Rize, Burdur, İstanbul, Edirne ve Zonguldak oldu. İstanbul'daki azalış, 100 bin kişide 33.91 kişi olarak gerçekleşti.
22 - 28 Mayıs Vaka Sayısı En Çok Artan İller
22 - 28 Mayıs İllere Göre Her 100 Bin Kişide Görülen Vaka Sayıları (Düşükten Yükseğe):
Adana 12,84
Hatay 12,47
Osmaniye 13,31
Aydın 21,09
Mersin 21,73
Şırnak 24,55
Adıyaman 25,77
Edirne 29,43
Kahramanmaraş 30,99
Antalya 32,53
Tunceli 35,95
Kilis 39,22
Sinop 39,27
Iğdır 40,24
Muğla 41,47
Yalova 42,38
Aksaray 43,97
Şanlıurfa 45,38
Artvin 45,43
Elazığ 45,75
Mardin 46,92
İzmir 47,74
Muş 48,65
Van 50,81
Gaziantep 51,31
Manisa 55,08
Samsun 55,6
Nevşehir 56,4
Siirt 56,79
Kastamonu 57,12
Tekirdağ 58,92
Amasya 59,02
Karabük 59,11
Bingöl 59,62
Çanakkale 60,38
Batman 61,91
Burdur 62,9
Giresun 64,41
Diyarbakır 64,59
Bartın 64,83
Bursa 64,86
Uşak 65,24
Kırıkkale 67,81
Kırşehir 67,89
Sakarya 69,15
Denizli 70,32
Balıkesir 72,89
Trabzon 72,92
Çorum 73,38
Malatya 73,43
Afyon 73,69
Hakkari 74,51
Niğde 74,57
Karaman 75,71
Yozgat 77,55
Bayburt 78,13
Konya 78,35
Kırklareli 78,51
Ardahan 79,03
Çankırı 79,51
Sivas 79,57
Erzincan 83,18
Rize 83,63
Isparta 84,71
Ordu 88,78
İstanbul 89,97
Düzce 90,48
Kocaeli 93,43
Zonguldak 96,92
Bitlis 97,15
Tokat 101,19
Kayseri 101,87
Erzurum 106,82
Ağrı 106,83
Eskişehir 110,48
Bolu 112,13
Kütahya 112,71
Ankara 115,71
Kars 118,63
Bilecik 146,76
Gümüşhane 162,31
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