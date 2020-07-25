3 kamu bankası, 6 büyük otomobil firmasını kredi paketinden çıkarttı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank fiyat artışları nedeniyle 6 büyük otomobil markasını kredi paketinden çıkarttı. Kredi paketinden çıkartılan markalar Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota

3 kamu bankası 6 firmayı kredi paketinden çıkarttı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının, araçlarındaki fiyat artışları nedeniyle indirimli kredi paketi kapsamından çıkarıldığını açıkladı.

'YERLİ ÜRETİME ÖZEL TAŞIT KREDİSİ'

3 kamu bankasından ortak yapılan açıklamada, bankaların Türkiye'nin ihracatının lokomotiflerinden olan otomotiv sektörünü ve sektöre bağlı olarak çalışan yan sanayide yerli üretimi desteklemek, bireysel ve kurumsal müşterilerin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaları amaçlarıyla 1 Ekim 2019'dan itibaren Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ürününün müşterilere sunulmaya başlandığı belirtildi.

0.49-0.64 FAİZ ORANIYLA KREDİ VERİLİYORDU

Bu kapsamda Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birlikleri gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulmuştur. Yapılan iş birlikleri ile hem taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmış hem de otomotiv sektörüne önemli bir hareketlilik getirilmiştir. Sağlanan finansman imkanı otomotiv sektöründen de büyük övgüler almıştır."

Vatandaşların fiyat artışı sebebiyle mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin de alındığı belirtilen açıklama şöyle devam ediyor:

6 FİRMA KREDİ PAKETİ KAPSAMINDAN ÇIKARTILDI

"Diğer taraftan, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır."

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