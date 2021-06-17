5-11 Haziran Türkiye COVID-19 Haritası... Vaka Sayısı En Çok Düşen 5 İl

5 - 11 Haziran haftasına ait Türkiye Koronavirüs haritası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Geçen hafta COVID-19 vaka sayısının en çok azaldığı iller de duyuruldu.
Koca, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında şunları söyledi: "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek."
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek. pic.twitter.com/270I82paN4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021
İstanbul, Ankara ve İzmir COVID-19 Vaka Sayıları
Üç büyük ilimizdeki COVID-19 vaka sayıları, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 olarak açıklandı.
Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat oldu.
Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin'de görüldü.
İllere Göre 100 Bin Kişide Görülen Vaka Sayıları (5 - 11 Haziran)
|
Kars
|
129,51
|
Bolu
|
107,05
|
Eskişehir
|
99,79
|
Gümüşhane
|
98,8
|
Tokat
|
97,51
|
Erzurum
|
95,08
|
Ankara
|
94,87
|
Sivas
|
88,85
|
Erzincan
|
88,3
|
Kütahya
|
88,26
|
Kayseri
|
86,46
|
Çorum
|
80,36
|
Rize
|
80,15
|
Ağrı
|
80,12
|
Bitlis
|
76,64
|
Isparta
|
76,54
|
Zonguldak
|
74,76
|
Düzce
|
74,3
|
Kastamonu
|
70,41
|
Yozgat
|
66,33
|
Bilecik
|
66,3
|
Çankırı
|
66
|
Trabzon
|
65,65
|
Bartın
|
64,33
|
Kocaeli
|
62,49
|
Sakarya
|
62,15
|
Niğde
|
61,31
|
Ordu
|
59,76
|
Bayburt
|
58,6
|
Kırklareli
|
58,05
|
Kırşehir
|
56,78
|
Malatya
|
55,82
|
Afyon
|
55,37
|
İstanbul
|
55,2
|
Kırıkkale
|
54,9
|
Diyarbakır
|
52,88
|
Elazığ
|
52,55
|
Muş
|
52,54
|
Giresun
|
52,15
|
Balıkesir
|
51,92
|
Tekirdağ
|
49,86
|
Denizli
|
49,48
|
Karaman
|
49,43
|
Bursa
|
49,29
|
Konya
|
49,29
|
Samsun
|
46,6
|
Ardahan
|
45,76
|
Artvin
|
44,84
|
Siirt
|
44,4
|
Uşak
|
42,23
|
Batman
|
41,59
|
Karabük
|
41,05
|
Çanakkale
|
39,7
|
Nevşehir
|
39,68
|
Hakkari
|
39,57
|
Van
|
37,85
|
Gaziantep
|
37,84
|
Mardin
|
37,79
|
Burdur
|
37,07
|
Aksaray
|
34,99
|
Manisa
|
34,95
|
Yalova
|
33,69
|
Muğla
|
33,37
|
Şanlıurfa
|
33,14
|
Sinop
|
32,8
|
İzmir
|
32,04
|
Amasya
|
30,7
|
Bingöl
|
30,52
|
Kilis
|
28,71
|
Antalya
|
28,49
|
Tunceli
|
22,77
|
Şırnak
|
21,57
|
Kahramanmaraş
|
19,35
|
Adıyaman
|
18,34
|
Iğdır
|
16,89
|
Aydın
|
16,53
|
Mersin
|
16,48
|
Edirne
|
16,43
|
Adana
|
7,7
|
Osmaniye
|
7,66
|
Hatay
|
5,97
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