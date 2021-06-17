5-11 Haziran Türkiye COVID-19 Haritası... Vaka Sayısı En Çok Düşen 5 İl

Türkiye'de Koronavirüs vakalarının en çok azaldığı iller ve il il, her 100 bin kişide görülen Vaka sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. İşte 5 - 11 Haziran Türkiye Koronavirüs haritası.