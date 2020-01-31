62 Yeni Emoji Bu Sene Geliyor

Unicode Konsorsiyumu, 62 yeni emoji karakterini içeren Emoji 13.0'ı duyurdu. Yukarıda yer alan yeni ifadeler ve fazlası, bu sene cihazlara gelecek.
Yeni ifadeler arasında her zaman olduğu gibi yeni karakterler, hayvanlar ve semboller bulunuyor. Şu sıralar dikkat çeken "çimdikleyen el" simgesinin çok kullanılacağı kesin. Bunun yanında gizlenen yüz ve göz yaşıyla gülen yüz simgeleri de dikkat çeken ifadeler arasında.
Simgeler arasında bir ninja, smokinli bir kişi ve duvaklı bir kişi de bulunuyor. Yeni hayvanlar, bir siyah kedi, bizon, mamut, kunduz ve kutup ayısından oluşuyor.
Yeni emoji karakterleri, telefonlarda bu sene eylül ve ekimde görünmeye başlayacak. Simgeler ilk olarak iPhone'larda, Google Pixel'lerde ve Windows 10'lu PC'lerde görünecek, üçüncü parti OEM Android cihazları, simgeleri daha sonra kullanmaya başlayacak. iOS 14.1, Android 11 ve Windows 10 20H2'nin üçünün de yeni emojilerle gelmesi bekleniyor.
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