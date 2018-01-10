7 Yanlış Teknoloji Kehaneti!
Bu sözler söyleyenleri tarihe geçirdi; ama hiç de iyi bir şekilde değil! İşte tutmayan kehanetler...
Teknoloji tarihi boyunca asla değişmeyen bir şey varsa o da değişimin ta kendisi. Zaman zaman keşfedilebilecek her şey keşfedilmiş, yapılabilecek her şey yapılmış gibi gelse de artık durumun böyle olmadığını biliyoruz.
Birileri, akla hayale gelmeyen yeni bir şeyler keşfederek bütün beklentileri altüst ediyor.
Bunu hesaba katmadan söylenen sözler de sahiplerini teknoloji tarihine geçiriyor; elbette utandırıcı bir şekilde!
İşte söyleyenleri utandıran büyük 7 teknoloji kehaneti...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın