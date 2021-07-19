74. Cannes Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu!

74. Cannes Film Festivali 9 Temmuz'da Fransa'nın Cannes kentinde, Cannes Festival Sarayı'nda başlamıştı.
Festivalde Jüri başkanı Spike Lee, Altın Palmiye kazanan filmi yanlışlıkla erken açıklamıştı. 74. Cannes Film Festivali'nde, Altın Palmiye kazanan film Fransız Julia Ducournau'nun yönettiği "Titane" filmine verildi.
Ducournau, bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen oldu. İşte 74. Cannes Film Festivali kazananları...
74. Cannes Film Festivali Sonuçları
En iyi yönetmen ödülü; Annete filmi ile Fransız yönetmen Leos Carax'a,
Kısa film dalında jüri özel ödülü; Jasmin Tenucci'nin Ceu de Agosto adlı kısa filmine,
Altın Palmiye ödülü; Tang Yi'nin Tian Xia Wu Ya filmine,
Altın Kamera ödülü; Murina filmi ile Antoneta Alamat Kusijanoviç'e,
Onursal Altın Palmiye ödülü; İtalyan yönetmen Marco Bellocchio'ya,
En iyi erkek oyuncu; "Nitram" filmindeki rolüyle Amerikalı aktör Caleb Landry Jones,
En iyi kadın oyuncu; "Verdens Verste Menneske" filmindeki performansıyla Norveçli aktris Renate Reinsve seçildi.
Jüri Özel Ödülü'nü; İsrail asıllı yönetmen Nadav Lapid'in "Ha'berech" ile Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul'un "Memoria" filmleri aldı.
En iyi senaryo ödülü; Japon yönetmen Hamaguchi Ryusuke'nin yönettiği ve Takamasa Oe ile yazdığı "Drive My Car" layık görüldü.
Büyük Ödül; İran asıllı Asghar Farhadi'nin yönettiği "Ghahreman" ile Finlandiyalı Juho Kuosmanen'in yönettiği "Hytti N6" filmlerine verildi.
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