En iyi, En Unutulmaz Filmler... Mutlaka izlenmesi gereken 200 film

En iyi, unutulmaz, tarihe geçmiş, IMDb puanı yüksek filmler hangileri? Hafızanızı tazelemek ve izlemeyi planladığınız film listesine bu filmleri de eklemek ister misiniz? İşte izlemeyenlerin mutlaka izlemesi gereken birbirinden iyi film önerileri. IMDb puanı yüksek 200 filmlik liste şöyle:
IMDb listesinin ilk sırasında 1994 yapımı The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) bulunuyor. Başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı film IMDb'de 10 üzerinden 9.2 puanla tüm zamanların en sevilen filmi... Esaretin Bedeli'nde masum olduğunu iddia etmesine rağmen eşi ve sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla cezaevine giren bankacı Andy Dufresne'in hikâyesi anlatılır.
Listenin ikinci sırasında sinemanın unutulmazları arasına giren Baba yer alıyor. Mario Puzo'nun yazdığı romandan uyarlanan 1972 yapımı Baba'da yönetmen koltuğunda Francis Ford Coppola oturuyor. Başrolleri Marlon Brando ve Al Pacino paylaşıyor.
Listenin 3. sırasında 9 puan ortalamasıyla, ilk filmden iki yıl sonra çekilen Baba 2 yer alıyor. İlk filmin devamı olan Baba 2, 6 adet Oscar aldı. Robert De Niro'nun En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldığı filmde genç Vito Corleone'nin nasıl mafya babası olduğu da anlatılıyor.
Listenin 4. Sırasında 2008 yapımı Kara Şövalye, 5. Sırasında 12 Öfkeli Adam, 6. Sırasında yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı 1993 yapımı Schindler'in Listesi yer alıyor.
Oskar Schindler adlı Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya'da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve 1100 Yahudi'nin hayatını kurtarmasını konu alan film Oscar'da 7 dalda ödül kazanmıştı.
EN İYİ, EN UNUTULMAZ, İZLENMESİ GEREKEN FİLMLER
İşte okudukça izlemek isteyeceğiniz birbirinden güzel, en iyi 200 film ve IMDb puanları:
- 1. Esaretin Bedeli (1994) 9,2
- 2. Baba (1972) 9,1
- 3. Baba 2 (1974) 9,0
- 4. Kara Şövalye (2008) 9,0
- 5. 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9
- 6. Schindler'in Listesi (1993) 8,9
- 7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)8,9
- 8. Ucuz Roman (1994)8,8
- 9. İyi, Kötü ve Çirkin (1966)8,8
- 10. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)8,8
- 11. Dövüş Kulübü (1999)8,8
- 12. Forrest Gump (1994)8,8
- 13. Başlangıç (2010) 8,7
- 14. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7
- 15. Yıldız Savaşları: İmparator (1980)8,7
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE 14. SIRADA
- 16. Matrix (1999)8,6
- 17. Sıkı Dostlar (1990) 8,6
- 18. Guguk Kuşu (1975) 8,6
- 19. Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954) 8,6
- 20. Yedi (1995) 8,6
- 21. Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6
- 22. Tanrı Kent (2002) 8,6
- 23. Şahane Hayat (1946) 8,6
- 24. Hayat Güzeldir (1997) 8,6
- 25. Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut (1977) 8,6
- 26. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) 8,5
- 27. Ruhların Kaçışı (2001) 8,5
- 28. Yeşil Yol (1999) 8,5
- 29. Yıldızlararası (2014) 8,5
- 30. Parazit (2019) 8,5
- 31. Sevginin Gücü (1994) 8,5
- 32. Seppuku (1962) 8,5
- 33. Olağan Şüpheliler (1995) 8,5
- 34. Piyanist (2002) 8,5
- 35. Geleceğe Dönüş (1985) 8,5
- 36. Terminator 2: Mahşer Günü (1991) 8,5
- 37. Asri Zamanlar (1936) 8,5
- 38. Sapık (1960) 8,5
- 39. Aslan Kral (1994) 8,5
- 40. Geçmişin Gölgesinde (1998) 8,5
- 41. Şehir Işıkları (1931) 8,5
- 42. Gladyatör (2000) 8,5
- 43. Whiplash (2014) 8,5
- 44. Köstebek (2006) 8,5
- 45. Ateşböceklerinin Mezarı (1988) 8,5
- 46. Can Dostum (2011) 8,5
- 47. Prestij (2006) 8,5
- 48. Casablanca (1942) 8,4
- 49. Batıda Kan Var (1968) 8,4
- 50. Arka Pencere (1954) 8,4
1954 YAPIMI REAR WINDOW 50. SIRADA
Başrollerde James Stewart ve Grace Kelly'nin yer aldığı Rear Window bir Alfred Hitchcock filmi. Bir başyapıt olan filmde özetle L.B. Jeffries, geçirdiği kaza sonucu bacağını kırar. Penceresinden komşularını izleyerek vakit geçiren Jeffries, komşusunun, karısını öldürdüğünden şüphelenir.
- 51. Cennet Sineması (1988) 8,4
- 52. Yaratık (1979) 8,4
- 53. Kıyamet (1979) 8,4
- 54. Akıl Defteri (2000) 8,4
- 55. Kutsal Hazine Avcıları (1981) 8,4
- 56. Şarlo Diktatör (1940) 8,4
- 57. Başkalarının Hayatı (2006) 8,4
- 58. Zincirsiz (2012) 8,4
- 59. Zafer Yolları (1957) 8,4
- 60. Sunset Bulvarı (1950) 8,4
- 61. VOL·i (2008) 8,4
- 62. Cinnet (1980) 8,4
- 63. Beklenmeyen Şahit (1957) 8,4
- 64. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018) 8,4
- 65. Joker (2019) 8,4
- 66. Garip Doktor (1964) 8,4
- 67. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018) 8,3
- 68. İhtiyar Delikanlı (2003) 8,3
- 69. Prenses Mononoke (1997) 8,3
- 70. Hamilton (2020) 8,3
- 71. Bir Zamanlar Amerika (1984) 8,3
- 72. Senin Adın (2016) 8,3
- 73. Kara Şövalye Yükseliyor (2012) 8,3
- 74. Yaratığın Dönüşü (1986) 8,3
- 75. Pather Panchali (1955) 8,3
- 76. Coco (2017) 8,3
- 77. Mukaddes Vazife (1981) 8,3
- 78. Kefernahum (2018) 8,3
- 79. Yüksek ve Alçak (1963) 8,3
- 80. Avengers: Endgame (2019) 8,3
- 81. Amerikan Güzeli (1999) 8,3
- 82. Oyuncak Hikayesi (1995) 8,3
- 83. Cesur Yürek (1995) 8,3
- 84. Amadeus (1984)8,3
DEFALARCA İZLENEBİLECEK FİLM: AMADEUS
Müzik konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olan Amadeus Mozart ile Saray bestecisi Antonio Salieri'nin ilişkisine odaklanan film bir başyapıt. 1984 yapımı film listede 84. sırada.
- 85. 3 Ahmak (2009) 8,3
- 86. Soysuzlar Çetesi (2009) 8,3
- 87. Can Dostum (1997) 8,3
- 88. Yıldız Savaşları: Jedi'ın Dönüşü (1983) 8,3
- 89. 2001: Uzay Yolu Macerası (1968) 8,3
- 90. Rezervuar Köpekleri (1992) 8,3
- 91. Bir Şehir Katilini Arıyor (1931) 8,3
- 92. Her Çocuk Özeldir (2007) 8,3
- 93. Yurttaş Kane (1941) 8,3
- 94. Ölüm Korkusu (1958) 8,3
- 95. Bir Rüya İçin Ağıt (2000) 8,3
- 96. Onur Savaşı (2012) 8,3
- 97. Yağmur Altında (1952) 8,3
- 98. Gizli Teşkilât (1959) 8,3
- 99. Gel ve gör (1985) 8,3
- 100. Sil Baştan (2004) 8,3
- 101. Bisiklet Hırsızları (1948) 8,3
- 102. Yaşamak (1952) 8,3
- 103. Arabistanlı Lawrence (1962) 8,2
- 104. Yumurcak (1921) 8,2
- 105. Baba (2020) 8,2
- 106. Full Metal Jacket (1987) 8,2
- 107. Dangal (2016) 8,2
- 108. Otomatik Portakal (1971) 8,2
- 109. Taksi Şoförü (1976) 8,2
- 110. Metropolis (1927) 8,2
- 111. Belalılar (1973) 8,2
- 112. Çifte Tazminat (1944) 8,2
- 113. 1917 (2019) 8,2
- 114. Garsoniyer (1960) 8,2
- 115. Amelie (2001) 8,2
Fransız yönetmen Jean-Pierre Jeunet'nin beş dalda Oscar'a aday gösterilen 2001 yapımı filmi oldukça ses getirmişti. İçinizi ısıtacak bir film alıyorsanız Amelie'nin dünyasına yakından bakabilirsiniz.
- 116. Bir Ayrılık (2011)8,2
- 117. Kapışma (2000)8,2
- 118. İçimdeki Yangın (2010)8,2
- 119. Yaralı Yüz (1983)8,2
- 120. Oyuncak Hikâyesi 3 (2010)8,2
- 121. Ugursuz Kus (1962)8,2
- 122. Birkaç Dolar İçin (1965)8,2
- 123. Yukarı Bak (2009)8,2
- 124. Indiana Jones Son Macera (1989)8,2
- 125. Los Angeles Sırları (1997)8,2
- 126. Büyük Hesaplaşma (1995)8,2
- 127. Rasomon: Sarı Irkın Şehveti (1950)8,2
- 128. Yojimbo (1961)8,2
- 129. Zor Ölüm (1988)8,2
- 130. Ran (1985)8,2
- 131. Monty Python ve Kutsal Kâse (1975)8,2
- 132. Yeşil Rehber (2018)8,2
- 133. Çöküş (2004)8,2
- 134. Batman Başlıyor (2005)8,2
- 135. Bazıları Sıcak Sever (1959)8,2
- 136. Perde Açılıyor (1950)8,2
- 137. Affedilmeyen (1992)8,2
- 138. Cennetin çocukları (1997)8,2
- 139. Yürüyen şato (2004)8,2
- 140. Büyük Firar (1963)8,2
- 141. Para Avcısı (2013)8,2
- 142. Nürenberg Duruşması (1961)8,2
- 143. Casino (1995)8,2
- 144. Pan'ın Labirenti (2006)8,2
- 145. Altın Hazineleri (1948)8,2
Yayınlandığı dönem büyük ilgi çeken Akıl Oyunları, matematikçi John Nash'in gerçek hayat hikayesine odaklanıyor. Film ki önemli dalda Oscar ödülü kazanmıştı.
- 146. Akıl Oyunları (2001)8,1
- 147. Kan dökülecek (2007)8,1
- 148. Gözlerindeki Sır (2009)8,1
- 149. Kızgın Boğa (1980)8,1
- 150. Komşum Totoro (1988)8,1
- 151. Çin Mahallesi (1974)8,1
- 152. Ateşten kalbe akıldan dumana (1998)8,1
- 153. Altına hücum (1925)8,1
- 154. Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (2017)8,1
- 155. Cinayet var (1954)8,1
- 156. İhtiyarlara yer yok (2007)8,1
- 157. Yedinci Mühür (1957)8,1
- 158. Zindan Adası (2010)8,1
- 159. Fil Adam (1980)8,1
- 160. The Thing (1982)8,1
- 161. Altıncı his (1999)8,1
- 162. Ters Yüz (2015)8,1
- 163. V - V for Vendetta (2005)8,1
- 164. Üçüncü Adam Kim? (1949)8,1
- 165. Klaus: Sihirli Plan (2019)8,1
- 166. Ölüm Takibi (1982)8,1
- 167. Kwai Köprüsü (1957)8,1
- 168. Yaban Çilekleri (1957)8,1
- 169. Trainspotting (1996)8,1
- 170. Babam ve Oğlum (2005)8,1
- 171. Büyük Dövüş (2011)8,1
- 172. Truman Show (1998)8,1
- 173. Jurassic Park (1993)8,1
- 174. Fargo (1996)8,1
- 175. Kayıp Balık Nemo (2003)8,1
- 176. Cinayet Günlüğü (2003)8,1
- 177. Rüzgâr gibi geçti (1939)8,1
- 178. Tokyo Hikâyesi (1953)8,1
- 179. Kill Bill: Vol. 1 (2003)8,1
- 180. Rıhtımlar Üstünde (1954)8,1
- 181. İz Sürücü (1979)8,1
- 182. General (1926)8,1
- 183. Avcı (1978)8,1
- 184. Asabiyim Ben (2014)8,1
- 185. Gran Torino (2008)8,1
- 186. Sherlock Jr. (1924)8,1
- 187. Gizli Dünya (2015)8,1
- 188. Büyük Budapeşte Oteli (2014)8,1
- 189. Gün Doğmadan (1995)8,1
- 190. Mary ve Max (2009)8,1
- 191. Persona (1966)8,1
- 192. Babam İçin (1993)8,1
- 193. Tutsak (2013)8,1
- 194. Mr. Smith Washington'a Gidiyor (1939)8,1
- 195. Kayıp Kız (2014)8,1
- 196. Büyük Macera (1942)8,1
- 197. Sıkıysa yakala (2002)8,1
- 198. Savaş Vadisi (2016)8,1
- 199. Barry Lyndon (1975)8,1
- 200. Andhadhun (2018)8,1
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