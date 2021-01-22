8 Korumalı Güç Kaynağı: XPG PYLON 650W İncelemesi

Bu incelememizde bir yandan yavaş yavaş hazırladığımız yayıncı ve oyun bilgisayarımıza güç veren XPG'nin yeni PYLON 650W'lık güç kaynağını yakından tanıyacağız. Daha önce sistemde yer alan XPG Spectrix D50 RGB ışıklandırmalı RAM modülü ile işlemcimizi serin tutan XPG Levante 240 soğutma çözümünü incelemiştik. Yakında da tüm sistemin detaylarını sizlerle ayrı bir incelemede paylaşacağız zaten. Bugün ise konumuz XPG PYLON 650W güç kaynağı özelinde olacak.
XPG, ülkemizde de popülaritesini bir hayli artırdı ve artık donanım ürünleri ve çevre aksesuarlarıyla, özellikle iyi bir sistem toplamak isteyenler tarafından aranan markalar arasında yer alıyor. PYLON 650W güç kaynağı da oldukça taze bir cihaz ve şu sıralar pek çok kişi tarafından bu güç kaynağı hakkında bilgi aranıyor. Bu bağlamda biz de bu cihaza yakından bakalım istedik.
Öncelikle şunu söylemek lazım: XPG PYLON, bu fiyat kategorisinde Zalman Gigamax veya Performance GD modeli yerine alternatif arayanların düşünmeden tercih edebileceği bir model oluyor. Kullanılan kapasitörlerden 8 korumalı yapısına, verimlilik odaklı olmasından sessiz çalışmasına kadar oldukça avantajlı bir ürün.
Tasarımıyla koyu gri renkli yapıda olan PYLON, modüler yapıda bir güç kaynağı değil. Sabit kablolarıyla beraber geliyor ve kutuda yer alan ek kablo ihtiyacı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşatmaması kurulumda elinizi kolaylaştırıyor. Cihaz birden çok PCI-E 2.0 6 + 2 Pin konektör içeriyor.
650W gücünde çalışan XPG PYLON, 80+ Bronz enerji verimlilik sertifikasına sahip. Genel olarak yüzde 85 ile yüzde 90 arasında verimlilik sağlıyor ve bunlar da Silver enerji verimliliğine oldukça yakın bir grafik çizmesine sebep oluyor. Bu anlamda sistemi normal kullananlar çok rahat edeceklerken, hız aşırtma ile sistemi hızlandırmak isteyenler de herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmayacaklardır.
PSU'da kullanılan kapasitörler de oldukça kaliteli. Ana kapasitör Japon menşeli Nichicon olurken, bunun yüksek kaltiede olduğunu söylemek lazım. Kullanılan diğer kapasitörler de sınıfına uygun olarak seçilmiş durumda. Bu anlamda cihaz, muadillerinden bir adım önde dururken, endüstriyel seviyede korumalarıyla dikkat çekiyor.
XPG PYLON 650W, 8 korumaya sahip. Aşırı voltaj koruması, aşırı güç koruması, kısa devre koruması, aşırı akım koruması, düşük gerilim koruması, aşırı sıcaklık koruması, yüksüz çalışma ve ani akım koruması gibi tam 8 farklı koruma içeren PSU, bu özelliğiyle de önem arz ediyor.
Öte yandan ErP 2014 Lot 3 yönetmeliğine de uygun yapıda tasarlanmış. Böylece 7/24 kullanımlar için ideal olurken, hem ETA hem de LAMBDA standartlarında kategorisinin en üstünde puan alarak Cybenetics'in verdiği verimlilik ve gürültü seviyesi sertifikasına sahip olması da bir hayli önemli diğer bir not.
XPG PYLON'da 120 mm'lik fan kullanılmış. Akışkan Dinamik Rulman ile beraber kovanlı yataklardan daha sessiz çalışma temposu sağlanırken, bunun ayrıca daha uzun ömürlü olduğunu da söylemek lazım. 25 derecelik sıcaklıkta 700 rpm dönüş hızında çalışan fan, yüzde 70 güç yüküne kadar düşük fan hızını korumayı başarabiliyor. Yüzde 70'ten sonra ise kademeli olarak artış göstererek, tam yük altında dönüş hızı 2000 rpm'e kadar ulaşabiliyor. Yük altında 45 desibel ses seviyesinde çalışan fan, ortalama olarak ise 32 desibel civarında ses üretiyor. Bunlar da gayet iyi değerler.
Sonuç
XPG PYLON 650W, genel hatlarıyla bu fiyat kategorisi için gayet başarılı bir PSU olmuş. Kullanılan kapasitörleri kaliteli, 8 koruma içermesiyle de avantaj gösterirken, gerek fan sesi, gerek enerji verimliliği sağlaması açısından da başarılı bulduk.
Şu an 618 TL fiyatla bulunabilen XPG PYLON 650W, şu sıralar bu kategoride, oyun oynamak veya yayın yapmak için iyi bir PSU arayanlara önerimizdir.
CHIP Online Notu: %92
+ Başarılı performans
+ 8 korumalı yapı
+ Uygun fiyat
+ 80+ Bronz verimlilik
+ Kullanılan fan ve kapasitörler
+ 3 yıllık garanti
Teknik Özellikler
- Güç 650W
- Form Faktör ATX
- Enerji Verimliliği 80+ Bronz
- Giriş Gerilimi 100 – 240V
- Giriş Akımı 750W: 10A/5A , 650W: 10A/5A , 550W: 8A/4A , 450W: 7A/3.5A
- Giriş Frekansı 50Hz - 60Hz
- Fan Boyutu 120 mm
- Fan Yatağı FDB (Akışkan Dinamik Rulman)
- Fan Hızı 2000 RPM
- Boyutlar 150 x 140 x 86 mm
- Garanti 3 yıl
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