8 MSN Messenger Hatırası!

WhatsApp'ı bir süreliğine bir kenara bırakın; eskiden onun yaptığı işi yapan efsane MSN Messenger'ı hatırlayın. İşte MSN Messenger kullandığımız günlerden geride kalan, 8 unutulmaz şey.

8 MSN Messenger Hatırası!

İnternet üzerinden iletişim kurmaya yönelik seçeneklerimiz artık eskisinden çok daha fazla. Ancak eskiden böyle değildi, işe yarar tek seçeneğimiz MSN Messenger'dan ibaretti. 21 yıl önce, 1999'da çıkan MSN Messenger bir öncü olsa da hizmet, bir kaç sene önce kapandı.

Geçen zaman içinde MSN Messenger'ın yerini daha üstün hizmetler aldı ancak MSN, çoğumuzun kalbindeki yerini koruyor. İşte Facebook, WhatsApp ve Twitter gibi günümüz devlerinin ekmeğini borçlu olduğu 8 MSN Messenger hatırası.

1. Şarkı Sözlerini Durum Güncellemesi Olarak Paylaşmak

Gelişim çoğu zaman vazgeçilmez olsa da, bazen özel şeylerin ölmesine neden olabiliyor. Facebook ve WhatsApp, son yıllarda Snapchat'in yolunu izledi ve durum güncellemelerini fotoğraflı ve videolu, kendiliğinden yok olan paylaşımlar haline getirdi.

Yeni durum güncellemeleri hoş görünse de, hepimizi işe yaramayan selfie takıntısına yönlendiriyor. MSN'de ise kendine has durum güncellemeleri oluşturabiliyorduk. Örneğin Barış Manço'nun şarkılarını yazabiliyorduk.

Not: WhatsApp'ın tepkiler üzerine eski durum paylaşımı işlevini geri getirdiğini ama yeni işlevi de kaldırmadığını belirtelim.

2. Titreşim Gönderme

Her ne kadar artık kapatabiliyor olsak da, WhatsApp'ın mavi onay işaretleri hem harika, hem de baş ağrısı. Bir arkadaşınız mesajınızı okuduğunda ve hemen cevap vermediğinde, canınız epey sıkılabiliyor. MSN Messenger'da ise "nudge" özelliği sayesinde arkadaşınızın MSN penceresini ve "odasını" titreşime boğabiliyordunuz. Bazen kötü amaçla kullanılsa da bir işe yarıyordu ve bugün hala kullanılabilirdi.

3. Durumlar Arası Geçiş

MSN'de "Çevrimiçi" ile "Çevrimdışı Görün" seçenekleri arasında kolayca geçiş yapabiliyordunuz. Çevrimiçi olduğunuzda tüm arkadaşlarınız bununla ilgili bir uyarı alıyor ve ilgi odağı haline geliyordunuz.

4. Emojiler

Emojileri icat eden MSN Messenger olmasa da, onların herkes tarafından tanınmasında önemli rol oynadı. MSN'in emojileri daha basitti ancak samimiydi. Irk ve cinsel açıdan WhatsApp'taki kadar çeşitlilik sunmuyordu ancak farklı yeşil tiksindirici yüzler, şeytani yüz, göz kırparak flört eden yüz ve fazlası... Hepsi oldukça güzeldi.

5. Kendi Emoji Kısayollarınızı Oluşturma

Dokunmatik ekranlardan öncesinde parmağımızı kullanarak yüzlerce emoji arasında dolaşamıyorduk. Bunun yerine kendi kısayol kodlarımızı yazıyorduk. Özel kısayollar ile örneğin "A" tuşuna üç kez basarak sohbet penceresini emoji'lerle doldurabiliyorduk.

6. Mayın Tarlası Bayrakları

Sohbetin ortasında arkadaşınız size Mayın Tarlası oynamayı teklif edebiliyor ve mayınların yerini tahmin etmeye çalışırken, sohbeti sürdürebiliyordunuz. Bugün Facebook Messenger'da oynayabildiğiniz birkaç oyunlar var ama eskinin tadı bir başkaydı.

7. İnsanlarla Konuşmanın Heyecanı

Okuldan eve giderken MSN'de yapacağınız konuşmalar için kimler heyecan duyuyordu? Sanırız herkes... Facebook ve WhatsApp'ın her yerde, her an elimizin altında olması, bu heyecanı ortadan kaldırdı. MSN Messenger, zamanı için yeni bir şeydi ve internet üzerinden konuşmak heyecan vericiydi. Bu heyecanı geri getirmenin bir yolunu bulmak gerek.

8. Göz Kırpmalar

Titreşimler gibi MSN'deki göz kırpmalar da pek nazik değildi. Tüm ekranı kaplayabilen animasyonlu "göz kırpmalar", sizi bir anda yerinizden sıçratabiliyordu. Engellenmesi mümkün olmayan bu riskli işlev, konuşurken bir anda karşınızda dans eden bir domuz görebileceğiniz anlamına geliyordu.

WhatsApp ve Facebook'ta emojiler, GIF'ler, sticker'lar ve video gömme işlevleri var ancak hiçbiri, ekranınızı işgal eden yüzün yerini tutmuyor.

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