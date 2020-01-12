ABD'den Huawei'ye Yeni Bir Darbe Daha!

ABD, 5G ağları için Huawei donanımı kullanan ülkeler ile istihbarat paylaşımını engelleyecek yeni bir kanun tasarısını tartışıyor. ABD'nin müttefiklerini, ulusal güvenlikleri söz konusu olduğunda Huawei ile anlaşma yapmanın sonuçlarını düşünmelerini şiddetle öneren Senatör Tom Cotton, bu yeni kanunu öneren isim olarak öne çıkıyor.
Çinli firmaya karşı yürütülen küresel kampanyanın arkasındaki en önemli isim, uzun bir süredir ABD'den başkası değil. ABD, firmanın donanımlarının, Pekin adına casusluk yapmak için kullanılabileceğini iddia ediyor. Hatta ABD, geçtiğimiz yıl ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle Huawei'yi ticaret kara listesine almıştı.
Senatör Cotton'un sunduğu kanun, ABD'nin müttefiklerini de kendi izinde giderek Huawei'ye karşı yasak uygulamalarına yönelik bir seri adımı içeriyor. Avusturalya ve Japonya gibi bazı ülkeler şimdiden Çin firmasının donanımlarını ağlarında yasaklama kararı almışken, Birleşik Krallık ve Almanya gibi diğer pek çok ülke henüz son bir karara ulaşmış değil.
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı henüz sona ermiş değil ancak en azından şimdilik, bazı ABD firmaları Huawei'ye ürünlerini satmak için özel bir lisans almış durumdalar.
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