ABD Şimdi de Huawei İçin Avrupa'ya Baskı Yapıyor
ABD başkanı Donald Trump, adeta düşman ilan ettiği Huawei konusunda bu kez Avrupa'ya baskı yapıyor!
- Ercan Uğurlu
Huawei ve daha az bir oranda ZTE, Avrupa'daki telekominikasyonun sağladığı para akışının yüzde 40'ını yönetiyor. Son dönemde özellikle Huawei ile yaşanan gerilimle anılan ABD'nin ise bu durumdan rahatsız olduğu söyleniyor ve bunun için gerekli adımlar atmaya niyetli olduğu da öyle.
Yeni bir habere göre, son dönemde Huawei üzerine büyük baskı uygulayan ABD hükümeti bu kez Huawei'ye Avrupa'da da benzer bir baskı kurma peşinde. Özellikle Huawei'yi 5G dağıtımlarından çıkartmayı düşünen ABD, Avrupa'daki müttefiklerine de bu çağrıda bulunuyor.
Böylesi bir senaryoya ilişkin Stand Consult analiz şirketi tarafından yapılan bir analize göre, Avrupa'daki Çinli üreticiler tarafından yapılan telekominikasyon ekipmanlarının değiştirilmesinin toplam maliyetinin yaklaşık 3,5 milyar dolar olacağı şeklinde belirlenmiş. GSMA tarafından belirlenen miktar ise daha fazla: Tam 55 milyar euro. Evet, bir GSMA raporuna göre, Çin yapımı teçhizatların değiştirilmesinni maliyetinin 55 milyar euro olacağı ve 5G'nin ise 18 aya kadar ertelenebileceği ileri sürülüyor. Stand Consult'un iddiası ise, maliyetin bu denli yüksek olmayacağı yönünde.
Hangisi doğru, hangi yol izlenecek şimdilik belli değil, ancak Huawei'nin ABD ile yaşadığı krizin daha fazla büyüyebileceği de aşikar. Her ne kadar Huawei CEO'su Richard Yu, Huawei'nin ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında sadece bir "pazarlık kozu" olduğuna inanıyor ve durumun yakın zamanda çözülmesini bekliyorsa da, Huawei için işler daha karmaşık bir hal alabilir.
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