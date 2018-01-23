AB'den, İnternet Devlerine Tam Not!
Facebook, Twitter, YouTube ve Microsoft, internetin en büyük belalarından birine karşı gösterdikleri çaba ile tam not aldı!
Avrupa Birliği, başlattığı gönüllü Davranış Kuralları'na (Code of Conduct) teknoloji firmaların katılmaya başlamasından beri sosyal medya platformlarından yasa dışı nefret söylemlerini kaldırmakta iyiye gidildiğini açıkladı. Ortalama olarak, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları tarafından bildirilen yasa dışı nefret söylemlerinin %70'i silinmiş görünüyor. Bu oran, 2016'daki %28'den ve Mayıs 2017'deki %59'dan çok yüksek.
Dijital Tek Pazar için Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, katılımcı platform ve firmalar olan Facebook, Twitter, YouTube ve Microsoft'un geliştirmeleri için olumlu yorumlar yaptı: "Bugünün sonuçları gösteriyor ki, çevrim içi platformlar 24 saat içinde yasa dışı nefret söylemlerini ortadan kaldırmayı ciddiye alıyorlar ve bildirilen durumları yakından inceliyorlar."
Komisyon, açıklamasında Google+'ın ve Instagram'ın da Davranış Kuralları'nın ileriye gitmesinde çalışacağını söyledi. İçerikleri silmek dışında, bildirimlere 24 saat içinde cevap vermek de önem taşıyor.
Bunların yanında komisyon, bu geliştirmelere rağmen hala firmaların yapabileceği başka şeylerin de olduğunu düşünüyor. İlk olarak firmaların, içeriği şikayet eden kişiye durumun nasıl kontrol altına alınacağıyla ilgili daha fazla şeffaflık göstermesi gerektiği ve daha fazla geri bildirim yapılması gerektiği söyleniyor. İkinci olarak firmaların, saldırganları yargıya mahkum etmek için kanunla birlikte çalışmaları gerektiği de vurgulanıyor.
AB, zamanla Davranış Kuralları'na uyan daha fazla firmayı listeye eklemeyi umuyor.
H. Hüseyin Öztürk
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