Adobe Flash'ın hikayesi: Uzun ve Ağrılı Bir Ölüm!

Flash'ın ölüm tarihi 2020 olarak netleşti. Peki başlangıcı 1990'lara dayanan Flash nasıl ortaya çıktı, bize neler sundu?

Flash'ın Uzun ve Ağrılı Ölümü!

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