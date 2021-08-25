Afganistan, Bitcoin'i benimseme oranında dünya genelinde 20. sırada!

Independent'ın haberine göre Bitcoin'in benimsenme oranı, Afganistan'da arttı. Dünya genelinde Bitcoin benimsenme oranında Afganistan ilk 20'ye girdi. Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi ile ortaya çıkan ekonomik kargaşa devam ederken Bitcoin beninmsenme oranı aniden yükseldi.
Chainalysis'in 2021 Küresel Kripto Benimseme Endeksi'nde Afganistan, 154 ülke arasında 20. sırada yer aldı. Ülke geçtiğimiz yıl listede yer almıyordu.
Vietnam Listenin Zirvesinde
"Sıradan insanlar" tarafından kripto para biriminin benimsenme oranını ölçmeyi amaçlayan bu yılki endeksin ilk sırasında Vietnam yer alıyor. Afganistan ise Orta Asya ülkeleri arasında en yüksek puanı alan ülke oldu.
Son 12 ayda kripto para birimlerinin genel olarak benimsenme oranının yüzde 800'den fazla arttığını gösteren endekse göre, bu oran büyük ölçüde gelişmekte olan ekonomilerden kaynaklanıyor.
Çalışmayı detaylandıran blog paylaşımında yer alan ifadeler ise şu şekilde:
- Verilerimiz, dünya çapında giderek daha fazla ülke sakinlerinin kripto para kullanmaya başladığını veya mevcut benimseme oranında artışı gösteriyor.
- Birçok gelişmekte olan piyasa devalüasyonla karşı karşıya kalıyor ve bu da sakinlerini tasarruflarını korumak için kripto para birimi satın almaya yönlendiriyor. Bazıları ise bireysel havaleler için, ithal etmek, satmak, mal satın almak gibi ticari kullanımlarda uluslararası işlemleri yürütmek için kripto para birimini kullanır.
Bitcoin ve Kripto Terimleri Aramaları Arttı
Google Trends verileri ise "Bitcoin" ve "kripto" gibi terimlere yönelik aramaların geçen yılda keskin bir şekilde arttığını gösteriyor.
Independent'ın haberinde şu ifadeler yer aldı:
"Taliban'ın Afganistan hükümetini devirmesi, birçok kişiyi bankaların kapanması, nakit sıkıntıları ve önde gelen havale sağlayıcılarından uluslararası para transferlerinin askıya alınması gibi nedenlerin bir araya gelmesiyle mali yıkımla karşı karşıya bıraktı. ABD de merkez bankası rezervlerindeki yaklaşık 9 milyar doları (yaklaşık 76 milyar TL) dondururken Afgan para biriminin devalüasyonu ülkede temel ürün ve hizmet fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Ekonomi uzmanları, Afganlar için hiperenflasyon riski ve ekonomi genelinde bu yıl yüzde 20'lik bir daralma yaşanacağı uyarısında bulundu. Bitcoin gibi kripto para birimlerinin merkeziyetsiz yapısı, birikimlerini depolamak veya fonlarını yurt dışına taşımak isteyen Afgan yurttaşlar için kripto parayı cazip bir seçenek haline getiriyor."
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