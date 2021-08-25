Afganistan, Bitcoin'i benimseme oranında dünya genelinde 20. sırada!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre Afganistan dünya genelinde Bitcoin'i benimseyen ülkeler arasında 20. sıraya yerleşti. Ayrıca ülke Orta Asya ülkeleri arasında en yüksek puanı alan ülke oldu.