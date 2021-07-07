Akbank'tan mesai kararı

Akbank önceki gün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin düzeldiğini açıklamıştı. Bankadan yapılan yeni açıklamada ise "Şubelerimiz 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir" denildi.

Akbank Mobil'e neden girilmiyor? Akbank'tan açıklama geldi!

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Sen koskoca bankasın, 72 saat olacak nerdeyse...

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