Akbank'tan mesai kararı

Akbank önceki gün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin düzeldiğini açıklamıştı. Bankadan yapılan yeni açıklamada ise "Şubelerimiz 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir" denildi.