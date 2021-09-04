Akıllı Telefonda Akıllı Seçim: Casper VIA E30

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, herkesin merakla beklediği yeni telefonu VIA E30 ile giriş segmenti telefon kategorisine yeni bir anlayış getiriyor.

Akıllı Telefonda Akıllı Seçim: Casper VIA E30

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Akıllı Telefonda Akıllı Seçim: Casper VIA E30

 

 