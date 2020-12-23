Akıllı telefonların ekranları kendi çatlaklarını onarabilecek!

Telefon ekranının kendi kendini onarabilmesi herkesin hayali. Hepimizin başına gelen can sıkıcı olaylardan biri telefonu düşürmek ve o korkunç manzarayla karşılaşmak: Ekranın çatlaması... Bilim insanları ise bu soruna çözümler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.