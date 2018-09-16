Alan Wake evreni diziye dönüşüyor!
Sevilen oyun Alan Wake, ilgi çekici senaryosu ile diziye dönüşüyor...
2010 gizem-gerilim oyunu Alan Wake özellikle bir televizyon dizisi gibi tasarlandı ve senaryoyu heyecanlı bekleyişler ve diğer benzer özelliklerle kaplı bölümlere ayırdı. Bu yüzden, bu başarılı ismin TV için uyarlanabilecek olmasının, bu çalışma hala çok erken aşamalarında olmasına rağmen, gayet mantıklı olduğu söylenebilir.
Alan Wake'in yaratıcısı Sam Lake uyarlamanın yönetici yapımcısı olarak görev yaparken, süper kahraman Legion yapımcısı ve süper kahraman Cloak ve Dagger şovlarının yazarı Peter Calloway gösterici ve yazar olarak hizmet verecek. Variety'nin söylediğine göre Calloway, Ekim ayında bir gösteri perdesine alımlara başlayacak, bu yüzden de dizinin yakında bir zamanda sunulmasını beklememekte fayda var...
Levent Öztürk
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