Alibaba'dan Bir Günlük Satış Rekoru!
Çinli internet devi, "Bekarlar Günü"nde yaptığı inanılmaz satışla büyük bir rekor kırdığını duyurdu...
İnternet üzerinden alışverişin henüz tam potansiyeline ulaşmadığını savunuyorsanız, sizi destekleyecek yeni bir gelişme var. Eticaret devi Alibaba, yıllık Bekarlar Günü etkinliğinde 25,4 milyar doların üzerinde satış yaptığını ve bir rekora imza attığını doğruladı.
Firma geçen sene ancak 18 milyar dolarlık bir satış rakamına ulaşmayı başarabilmişti. 2016'nın "Siber Pazartesi" etkinliği ise ABD'ki 3,45 milyar dolarlık satışlarıyla çok gerilerde kaldı. Rekor elbette ABD doları karşısında Çin yuanına bolca katkıda bulundu. Alibaba'dan Joseph Tsai, satışlardaki artışı ülkedeki 300 milyon orta-sınıf alıcının "harcanabilir gelirin artmasına" bağladı.
Etkinlik üzerinde oluşturulan imajın satışlarda katkısı büyük oldu. Alibaba, Bekarlar Günü'nü ilk kampanyalarında hayatını yalnız başına sürdürenleri hedefliyordu ancak etkinlik kısa zamanda herkesi kapsar hale geldi ve Black Friday'i bile ürküttü. Alibaba bu sene Nicole Kidman ve Pharrell Williams gibi batılı yıldızları, oyuncu Zhang Ziyi gibi Çinli ünlülerle bir araya getirerek bir açılış etkinliği düzenledi. Bu sayede kitleleri heyecanlandıran firma, onlara para harcatmayı başardı.
Çevrimiçi satın almanın yaygınlaşması için yüz bin perakende mağazasını çevrimiçi satın alma merkezine dönüştüren Alibaba'nın, bu rakamlardan mutlu olduğu kesin. Ama çevrimiçi satış işinin yakında duvara çarpacağına dair endişeler de var. En azından şimdilik işler tıkırında gibi görünüyor. "Duvara çarpma" meselesini ise ancak zaman doğrulayabilir...
Zeynel A. Öztürk
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