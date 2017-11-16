Alibaba'dan Bir Günlük Satış Rekoru!

Çinli internet devi, "Bekarlar Günü"nde yaptığı inanılmaz satışla büyük bir rekor kırdığını duyurdu...

Alibaba'dan Bir Günlük Satış Rekoru!

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