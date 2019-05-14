Almanya, İlk Elektrikli Karayolunu Test Ediyor
Almanya, elektrikli kamyonlarını elektrikli karayollarında test etmeye başlayarak, dünyadaki ilklerden birine imza atmayı başardı!
- Ercan Uğurlu
Almanya, çevre dostu kamyon taşımacılığını teşvik etme amacıyla "elektrikli otoyolu" hayata geçiriyor. İlk testler başlamış bile. Test için Frankfurt ve Darmstadt arasında 5.1 kilometrelik karayolu tercih edilmiş.
Almanya'da testine başlanan elektrikli karayolu, her ne kadar Almanya için ilk olsa da, eHighway adı verilen sistem, ilk olarak 2016 yılında İsveç'te kullanıma sunuldu. Kamyonlar üzerinde uygulanan testler, Almanya'da da şimdi karayoluna can verecek.
Uygulanan konsept proje, kamyonların üzerinde yer alan elektrik kablolarıyla bağlantı sağlamak için kullanılan pantografları temel alıyor. Bu pantograflar vasıtasıyla "havadaki" elektrik hatlarından güç sağlayan karayolunda seyahat halindeki elektrikli kamyonlar, bu sayede şarj için herhangi bir şarj istasyonuna gerek duymuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın