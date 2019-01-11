Amazon en değerli firma oldu!
Geçtiğimiz yıl Microsoft ve Apple arasında paylaşılan birincilik koltuğuna bu yıl Amazon yerleşti!
Amazon, Microsoft'u geçerek dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu. Amazon 810 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahipken, Microsoft 788 milyar dolar değerinde yer alıyor. Microsoft geçen yıl Kasım ayının sonlarında kısa bir süre için Apple'ın değerini geçmişti ve daha sonra birincilik bir süre boyunca ikilinin arasında el değiştirmeye devam ettikten sonra Microsoft, şu ana kadar sürdürdüğü liderliği rahatça ele almıştı.
Jeff Bezos geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Bill Gates'den dünyanın en zengin adamı ünvanını almıştı. İş adamının serveti Bloomberg'e göre şu anda 135 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
Google'ın ana şirketi Alphabet Inc. şu anda 752 milyar dolar değeri ile üçüncü sırada yer alırken, ilk dört sırayı 715 milyar dolar değeri ile Apple tamamlıyor. Apple, 1,1 trilyon dolara kadar çıkarak 1 trilyon değerini aşan ilk Amerikalı şirket olmuştu. Ancak, son rapor ve iPhone satışlarının beklenenden daha az gelmesinin ardından geçici ticaret duruşu göz önüne alındığında Apple'ın tekrar bu yüksekliklere yakın zamanda ulaşmayacağı söylenebilir.
Levent Öztürk
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