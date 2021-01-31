Amazon Prime Video'nun Şubat 2021 Takvimi Açıklandı. İşte Gelen Filmler!

Amazon Prime Video Türkiye'nin Şubat ayı takvimi açıklandı. Şubat ayında Amazon Prime Video Türkiye'de gösterime girecek popüler yapımlar arasında, başrollerinde Salma Hayek, Owen Wilson ve Nesta Cooper'ın yer aldığı "Bliss" ve ödüllü yazar Lev Grossman'ın kısa hikayesinden uyarlanan "A Map of Tiny Perfect Things" filmlerinin yanı sıra, Hindistan'ın en sevilen yapımlarından "The Family Man" casus dizisinin ikinci sezonu yer alıyor. Amazon Prime Video Türkiye'de şubat ayında Amazon Prime üyeleriyle buluşacak tüm yeni yapımlar, Türkçe altyazı seçeneği ile sunuluyor.
Amazon Prime Video Türkiye Şubat Ayı Takviminden Öne Çıkanlar;
Bliss – 5 Şubat
Başrollerini Salma Hayek, Owen Wilson ve Nesta Cooper'ın paylaştığı Bliss, 5 Şubat tarihinde Prime Video Türkiye'de yayına giriyor. Yakın zamanda boşanan ve işinden kovulan Greg (Owen Wilson), yaşantısını sokaklarda sürdüren gizemli Isabel (Salma Hayek) ile tanışıyor. İçinde yaşadıkları dünyanın bir bilgisayar simülasyonu olduğuna inanan Isabel'in bu fikirlerine ilk başta şüpheyle yaklaşan Greg, zamanla bu çılgın teoride gerçeklik payı olabileceğine inanmaya başlıyor.
A Map of Tiny Perfect Things – 12 Şubat
Kathryn Newton ve Kyle Allen'ın başrollerini üstlendiği The Map of Tiny Things, 12 Şubat'tan itibaren Prime Video Türkiye'de Prime üyelerinin beğenisine sunuluyor. Ödüllü yazar Lev Grossman'ın kısa hikayesinden uyarlanan film, hazırcevap Mark'ın aynı günü yaşadığı sonsuz bir döngünün hikayesini anlatıyor. Mark'ın dünyası, kendisi ile aynı döngüde sıkışıp kalan gizemli Margaret ile tanıştıktan sonra altüst oluyor. İkili, içinde sıkışıp kaldıkları günü mükemmel hale getirecek küçük detayları bulmaya çalışırken, bir yandan da bu kaçışı isteyip istemediklerini sorguluyorlar.
The Family Man, İkinci Sezon – Şubat 12
Hindistan'ın sevilen aile adamı Srikant Tiwari'nin hikayesini anlatan The Family Man'in ikinci sezonu, 12 Şubat'ta Prime Video'da yayına giriyor. Kişisel yaşamıyla iş hayatı arasındaki dengeyi sağlamakta zorlanan Srikant, ikinci sezonda yeni ve güçlü bir düşman olan Raji ile karşılaşıyor. Sürpriz gelişmelerle dolu ve bu sefer kimsenin güvende olmadığı yeni sezonda Srikant, yeni görevleriyle Prime Video izleyicilerine eşsiz bir macera yaşatıyor.
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