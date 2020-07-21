AMD Ryzen 4000 ve Yeni Intel İşlemcili Acer Nitro 5 Satışa Çıktı!

Ekstra özelliklerle daha iyi ve daha sürükleyici oyun deneyimi isteyen oyuncular için tasarlanan uygun fiyatlı Acer Nitro 5 dizüstü bilgisayarlar, farklı donanımsal özellikleriyle tüm oyuncuların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Güçlü Donanım
Acer Nitro 5, AMD Ryzen™ 4000 serisi Mobil işlemci veya 10. Nesil Intel® Core™ i7 modellerine kadar işlemciler ile NVIDIA® GeForce GTX™ 1650, 1650Ti veya 1660Ti GPU'larla birlikte geliyor. İki adede kadar M.2 PCIe SSD ve bir adet 1 TB HDD1 depolamaya sahip olan ürün 32 GB'a kadar DDR4 RAM seçeneği sunuyor. Kullanıcılar isterse DIMM yuvalarına daha geniş kapasiteli bellek de yerleştirebiliyor. Yüzde 80 ekran gövde oranına sahip 15,6 inç FHD IPS ekranlı 2020 model Nitro 5, gelişmiş görüntülerle oyuncuların beğenisini kazanıyor. 144 Hz1 yenileme hızları ve 3 ms tepki süresi[1] sunan modeller, NTSC renk gamının yüzde 72'sini kapsayan 300 nit parlaklıktaki panelle hiçbir bulanıklığın yaşanmadığı gerçekçi bir oyun deneyimini mümkün kılıyor.
Üstün Soğutma Performansı
Acer Nitro 5, ağır yük altında verimli soğutma için yenilikçi termal çözümlere sahip. Yeni seride, stratejik noktalara konumlandırılmış giriş çıkış noktalarından yararlanan çift fanlı soğutma sistemi ve dört adet ısı çıkışı ile 2019 modeline göre termal performansta yüzde 25 artış elde edildi. Fan hızlarını yüzde 10, CPU/GPU soğutmasını ise yüzde 9 artıran CoolBoost™ teknolojisi de bu sisteme katkı sağlıyor.
Yeni Tasarım, Yeni Teknolojiler
Yenilenen seride kırmızı tasarımlı klavyeye ek olarak, yeni, 4 bölgeli RGB klavyeli modeller de yer alıyor. Bu yılki modelin sunduğu teknolojik yenilikler ise Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) ve Killer Ethernet E2600. Ağ sürekliliğini ve performansını artıran bu yenilikler sayesinde oyuncular, termal gelişmelerin sunduğu avantajlardan sonuna kadar yararlanabiliyor.
NitroSense ile Kolay Yönetim
Numerik klavye bölümünde yer alan NitroSense Tuşu sayesinde dizüstü bilgisayarın dahili bileşenleri, sıcaklık, fan hızları ve daha birçok farklı veriyi içeren sistem bilgileri de gerçek zamanlı olarak izlenip kontrol edilebiliyor. Yeni modellerde, WASD ve ok tuşları da kolayca görülebilmesi için belirgin hale getirilmiş durumda.
Gerçek Ses Deneyimi
2W çift hoparlör aracılığıyla verilen kaliteli ses, rekabette avantaj sağlarken sürükleyici bir oyun deneyimi de sunuyor. DTS:X® Ultra sayesinde sesler net şekilde, 3 boyutlu ses düzeniyle iletilebiliyor. Böylece oyun severler, rakiplerinin hareketlerini en ince ayrıntısına kadar duyabiliyor.
Zengin Bağlantı Seçenekleri
HDMI 2.0'ın yanı sıra 1. ve 2. Nesil desteğine sahip en yeni USB 3.2 standardını içeren eksiksiz bağlantı noktası yelpazesi, tüm çevre birimlerinin kolaylıkla bağlanabilmesini sağlıyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarları 6.789 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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