Analistlere Göre 5G iPhone, Beklenenden Önce Gelecek!

Apple'ın 5G planları, şimdiye kadar duyduklarımızdan daha hızlı gelişebilir. Apple'ın 2020 planlarıyla ilgili bir rapor yayınlayan Wedbush Securities'e göre 5G destekli iPhone, büyük bir ilgiyle karşılanabilir.
Wedbush'un raporuna göre iPhone 11, Apple tarafından üretilecek 5G destekli telefonların "öncüsü" olacak. 5G'li olmayan bir telefonun 5G'nin öncüsü olması, hiç şüphesiz ilginç bir tespit. Ancak bunun anlamı, 5G'li iPhone'un tasarım olarak 2019'un iPhone'una benzemesi olabilir.
Wedbush'a göre 2020'de toplam beş iPhone tanıtılabilir, ancak elbette bunların hepsi 5G desteğiyle gelmeyecek. Uygun fiyatlı iPhone SE 2, muhtemelen 4G bağlantısına sahip olacak.
Bugün 5G destekli bir telefon satın almanız mümkün, ancak 5G bağlantısı henüz sadece belirli bölgelerde mevcut. Apple'ın 5G'li telefonunu piyasaya sürmesi, 5G'nin daha popüler hale gelmesini sağlayabilir.
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