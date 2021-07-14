Android 12'ye PlayStation 5 özelliği Geliyor!

Çoğu mobil oyun, dosya boyutu açısından oldukça küçük olduğundan dolayı satın aldıktan veya indirmeye bastıktan hemen sonra oynamanıza izin veriyor. Ancak en iyi mobil oyunlardan bazılarının indirilmesi, dosya boyutları oldukça büyük olduğundan zaman alabiliyor.
Görünüşe göre Android 12, beklemeyi atlamanıza izin veren bir özellik getirecek. Google, mobil oyun geliştirici konferansında (XDA Developers'ın haberine göre), "Android 12 cihazlar için dönüşüm özelliği getireceklerini" açıkladı.
Bu özelliği konsollardan zaten biliyoruz; oyunun tamamının yüklenmesini beklemeye gerek kalmıyor. Sony konsollarda bu sistem, oyunun başının yüklenmesi ve oyuncu oyunu oynarken geri kalan yüklenmenin tamamlanması şeklinde çalışıyor. Aynı şey, Android telefonlar için de geçerli olabilir. Buna ek olarak, Google'ın oyun kurulurken buluttan akış yolu ile oynatma seçeneği üzerine çalıştığı da düşünülüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın