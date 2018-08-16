Android Auto'da Bilmeniz Gereken 3 Ayar
Aracınızda Android Auto kullanıyorsanız, deneyiminizi geliştirecek bu üç ayarı değiştirmek isteyeceksiniz!
Android Auto, aracınızın müzik, navigasyon gibi özelliklerine güvenle ulaşmanızı sağlıyor. Birçok uygulamaya sahip olan Android Auto, Google'ın asistanı sayesinde sesli komutlarınızı anlayabiliyor. Peki, Android Auto deneyiminizi biraz daha ileri taşımaya ne dersiniz?
Bu ayarlar, Android Auto'yu daha da iyi yapacak.
1. Gündüz veya Gece Moduna Zorlama
Android Auto varsayılan olarak aracınızın ayarlarına göre gündüz ve gece modlarına geçiş yapar. Her zaman aydınlık veya karanlık modu kullanmak istiyorsanız, bunu Android Auto'nun geliştirici ayarlarında yapabilirsiniz.
Telefonunuzda Android Auto uygulamasını açın ve sol menüden Hakkında'yı seçin. Android Auto Hakkında başlığına yaklaşık 10 kez dokunduğunuzda geliştirici seçeneklerini açmak isteyip istemediğiniz sorulacak. Bunu kabul edin, üç noktalı menü düğmesine basın ve Geliştirici ayarlarını seçin.
Burada yeni seçenekleri göreceksiniz. Gündüz/Gece üzerine dokunarak seçenekler arasında geçiş yapabilirsiniz.
2. Autolaunch
Android Auto'yu aracınıza her girdiğinizde kendiniz çalıştırmak istemiyorsanız, sol yan çubuktan Ayarlar'ı açın ve Otomatik çalıştır seçeneğini etkinleştirin, ardından otomobilinizin Bluetooth bağlantısını seçin.
3. Otomatik Cevaplar
Android Auto'dayken mesaj aldığınızda, bu mesajı otomatik cevaplamanızı sağlayacak bir seçenek görürsünüz. Ayarlar'daki Otomoatik cevaplama seçeneğine dokunarak bu cevap metnini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın