Android Oreo, Yakında Bu Moto'lara Gelecek
Android Oreo'nun hangi Motorola telefonlarına geleceği resmi olarak açıklandı!
Motorola yeni yaptığı bir duyuruyla en son telefonlarının tümünün Android Oreo işletim sistemine yükseltileceğini doğruladı.
Böylece Google Pixel, Google Pixel XL, Nexus 5X ve Nexus 6P gibi telefonların Oreo güncellemesini almaya başlamalarının hemen ardından Motorola, müşterilerine beklediği açıklamayı yapmış oldu. Oreo güncellemesinin geleceği telefonların tam listesi, şöyle:
- Moto Z
- Moto Z Force
- Moto Z2 Force
- Moto Z Play
- Moto Z2 Play
- Moto X4
- Moto G5
- Moto G5 Plus
- Moto G5S
- Moto G5S Plus
Moto, güncellemelerin sonbaharda geleceğini söylüyor. Yani telefonlar, çok yakında güncellemeyi almaya başlayacaklar.
Zeynel A. Öztürk
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