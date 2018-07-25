Android Oreo'nun Son Sürümü Yükselemiyor
Google'ın raporu, Android'in piyasadaki son sürümü Oreo'nun sonunda yükseldiğini söylüyor ancak "küçük" bir sorun var!
Google, mobil platformu Android'in en güncel kullanım oranı verilerini yayınladı. Android'in hangi sürümünün hangi oranda kullanıldığını gösteren rapor, 23 Temmuz'da sonlanan yedi günlük süreyi temel alıyor.
Rapor, her zaman olduğu gibi, bu zaman aralığında Google Play Store'a en az bir kere girmiş olan cihazları kapsıyor. Bu yüzden Google Play Store'u kullanmayan Android'li cihazlar, bu raporun kapsamı dışında kalıyor. Normalde aylık olarak yayınlanan rapor, artık daha seyrek yayınlanıyor gibi görünüyor çünkü bir önceki rapor, Mayıs'ta gelmişti.
Rapor, en çok kazanan Android sürümünün Android 8.0 Oreo olduğunu söylüyor. Android 8.1 ise yayınlanmasının üzerinden yedi ay geçmesine rağmen henüz yüzde 2 kullanım oranına sahip. İki Android Oreo sürümünün toplamda yüzde 12,1'lik bir payının bulunduğunu görüyoruz. Android P'nin çıkmak üzere olduğunu düşünürsek Android Oreo'nun bu durumu, Google'ı çok üzüyor olsa gerek.
Raporda Android Nougat'ın ilk kez ciddi bir düşüş yaşadığını, Android 7.1'in hala yükseldiğini ve Android 7.0'ın yavaşça terk edildiğini de görüyoruz. Marshmallow ise 2,2 puanlık sert bir düşüş kaydettiği gözleniyor. Lollipop, KitKat ve Jelly Bean gibi eski sürümler ise düşüşlerini sürdürüyorlar.
Android P'nin Beta programı Google cihazlarından fazlasına sunulsa da, yeni sürüm henüz yüzde 0,1'i aşamamış durumda. Bu nedenle tabloda Android P'nin adını görmüyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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