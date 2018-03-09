Android P Bazı Nexus'lar Tarafından Desteklenmiyor
Google, Android P'ye güncellenmeyecek telefonlar listesini açıkladı; pek çok kullanıcısını üzdü!
- Ali Ruhi Öztürk
Google nihayet Android P'yi resmi olarak tüm dünyaya duyurdu. Yeni işletim sistemi bir çok yeni özelliğe sahip, bunlar arasında iPhone X tarzı çıkıntılara destek, katlanabilir ve bükülebilir ekranlar ile uyumluluk bulunuyor. Ayrıca Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL için geliştirici ön izleme sürümleri de hazır durumda.
Maalesef bu açıklama Nexus 5X, Nexus 6P ve Pixel C için ana desteğin kesileceği anlamına geliyor. Yine de bu cihazlar Kasım ayına kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.
Bu cihazların tümü için en başta piyasaya sürüldükten iki yıl sonrasına kadar güncelleme desteği için söz verilmişti, yani her şey planlandığı gibi gidiyor. Android 7.1.2 ile Nexus 6 ve Nexus 9'a olan destek kesilmişti, ayrıca Nexus Player hiç bir zaman Android 8.1'e erişemedi. Pixel ve Pixel XL ise en az bir yıl daha destek görmeye devam edecek, ama bu telefonların Android Q'ya erişemeyebilir.
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