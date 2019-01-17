Android Q'dan İlk Büyük Sızıntı
Android'in bir sonraki sürümü, XDA'nın eline geçti ve ortaya ilginç bilgiler çıktı!
Android Pie'ın halefi Android Q'ya ilk kez bakma şansını bulmuş olabiliriz. Android Q'ya ait bir yapıyı eline geçirdiğini söyleyen XDA Developers, bu yapıyı bir Pixel 3 XL'ye yükleyerek inceledi.
Yapının bu hafta, Şubat 2019 güvenlik yamalarıyla birlikte derlendiği söyleniyor. İlk göze çarpan, işletim sistemi çapında çalışan koyu mod. Koyu modu bugünkü telefonlarda bazı uygulamalarda açabiliyorsunuz ancak Android Q, işlevi Ayarlar, launcher, Files uygulaması gibi temel seviyede arayüzlere de getiriyor. Bu modda ses panelinden hızlı ayarlara ve uyarılara her şey, siyah arka plana bürünüyor.
XDA'nın incelemesine göre işlevin koyu mod işlevi sunmayan uygulamaları bile buna zorlayacak bir ayarı bulunuyor. Android Q'nun izin ayarlarında da geliştirme yaptığı söyleniyor. Artık uygulamaların eriştiği izinlere ulaşabiliyor ve bu izinleri ayarlayabiliyorsunuz. XDA'ya göre uygulama kullanımdayken sadece belirli izinleri verebiliyorsunuz. Her uygulamanın izin sayfası, hangi izni verip, hangisini engellediğinizi gösteriyor. Buradan uygulamaları hızlıca açmak, kaldırmak veya zorla durdurmak da mümkün oluyor.
Yeni erişebilirlik seçenekleri, sizden eylem bekleyen uyarıların ekranda ne kadar duracağını ayarlamanıza izin veriyor. Bunun yanında otomatik olarak görüntüden kaybolan mesajların ne kadar okunacağını da seçebiliyorsunuz. Arayüz henüz tamamlanmadığından, bunların tam olarak hangi işlevleri kastettiği açık değil.
Hızlı ayarlarda bulunan "sensörleri kapat" işlevi telefonu uçak moduna sokuyor ancak XDA'ya göre bu işlev, sürekli açık olan ivmeölçer gibi sensörleri de kapatıyor olabilir.
Yeni dosya yöneticisi uygulaması ise diğer dosyalar arasında dolaşırken resimleri, belgeleri, sesleri ve videoları sıralamanıza izin veriyor.
XDA'nın keşifleri şimdilik bu kadar, ancak Android Q hakkında ilk kez bu kadar çok bilgi edindiğimizi söylemeliyiz.
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