Android R, Kimliğinizin Yerini Alabilir

Kimlik ve ehliyet taşıma ihtiyacı, Google ve Qualcomm'un yeni girişimiyle sona erebilir. İki teknoloji devi, Android'in bir sonraki sürümü Android R'ye elektronik kimlik işlevi getirmek için kurdukları ortaklığı duyurdular.
İki firma, Hawaii'deki Snapdragon Summit etkinliğinde Android R'deki Kimlik Doğrulama API'sını destekleyen ilk mobil işlemcinin Qualcomm'dan geleceğini duyurdu. Android R'nin önümüzdeki sene yayınlanması bekleniyor.
Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, kimlik bilgilerini telefonlarında depolayıp, kim olduklarını kolayca doğrulayabilirler. Qualcomm ve Google, API'ların nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla anlatmadı, ancak sorun yaşamamamız için firmaların pil tükendiğinde ne yapacağımıza dair bir çözüm bulmuş olması gerekiyor.
Yeni işlev muhtemelen Snapdragon 865 platformunun bir parçası olacak. Android R hakkında ise henüz kayda değer bir bilgiye sahip değiliz; tahmin edeceğiniz üzere bildiğimiz yeni sürümün birçok geliştirmeyle geleceğinden ibaret.
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