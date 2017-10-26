Android ve iOS için 5 Microsoft Uygulaması
Telefonunuzu Microsoft'un uygulamalarıyla kullanmak mı istiyorunuz? İşte aradığınız uygulamalar...
Microsoft, Ekim ayının başlarında Windows Mobile ve telefonlara olan desteği keseceğini açıklamıştı. Ancak şirket, mobil dünyada hala Microsoft ürünleri kullanmak isteyen müşterilerinin olduğunun kesinlikle farkında, bu yüzden Android ve hatta iOS telefonunuzda kullanabileceğiniz bir çok Microsoft uygulaması geliştirildi.
Tamamen Windows işletme sistemine sahip güncel bir telefon satın almak mümkün olmasa da, Microsoft'un geliştirdiği bu uygulamalar sayesinde telefonunuzu Microsoft yazılımları ile donatabilirsiniz.
1 - Microsoft Launcher (Android)
Microsoft ortamını telefonunuza taşımak istiyorsanız bize göre indirmeniz gereken ilk uygulama Microsoft Laucher. Daha önce Arrow Laucher ismiyle anılan home ekranı uygulaması sayesinde telefonunuzu Windows Phone ortamını andırmasını sağlayabilirsiniz.
"PC'de devam et" özelliği sayesinde Windows 10 ile kolaylıkla bağlantı kurabilen uygulama sayesinde fotoğraf, video, belge ve dosyalarızı bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz.
Microsoft Laucher ayrıca Bing ve Cortana ile entegre şekilde geliyor.
2 - SMS Organizer (Android)
Microsoft SMS Organizer, isminden de anlaşılacağı gibi, kısa mesajlarınızı düzenleyerek hayatınızı kolaylaştıran bir uygulama. Eğer fatura SMS'leri, ekstreler, hatırlatmalar, kampanyalar ile iş, arkadaş ve ailenizden gelen SMS'lerin karışmasını önlemek istiyorsanız bu uygulama tam size göre.
3 - Edge for Mobile (Android, iOS)
Eğer Edge'in sadeliğini telefonunuzda istiyorsanız, bu uygulamayı hem Android hem de iPhone'unuzda kullanabilirsiniz. Şimdilik beta sürümünde olan Edge Mobile, yine de nispeten sorunsuz çalışıyor.
Edge Mobile sayesinde masaüstü Edge verilerinizi senkronize edebilirsiniz. Uygulama ayrıca QR kod desteğine ve okumayı kolaylaştırmak için Reading moduna da sahip. Edge ayrıaca Bing, Yahoo ve Google arasında seçim yapmanıza da olanak tanıyor.
4 - Microsoft Pix (iOS)
Apple'ın varsayılan Camera uygulaması oldukça iyi çalışıyor. Ayrıca iTunes'da bir çok kaliteli kamera uygulaması da bulunuyor. Ancak sizin için en iyisi Microsoft'un geliştirdiği Pix olabilir.
Pix, yapay zekadan günücünü alan, akıllı çekim özelliğine sahip bir fotoğraf uygulaması. Bu özelliği sayesinde en iyi anı sizin için yakalayan uygulama en keskin ve en uygun fotoğrafı sizin için çekiyor. Fotoğraf değerlerini isterseniz kendiniz de seçebiliyorsunuz, ama isterseniz uygulama da gayet başarılı şekilde ışık, kontrast, renk değerlerini ayarlayabiliyor.
5 - Write Ideas (iOS)
Bu uygulama sayesinde telefonunuzu kullanarak kolayca yazılı dokümanlar hazırlayabilirsiniz. Bir çok kalıp dokümana sahip olan uygulama sayesinde kolayca not alabilir, küçük çizimler yapabilir, hatta yapacağınız konuşmanın yazısını çizimler ve işaretlere destekleyerek harika bir prompter olarak kullabilirsiniz.
Microsoft hem Android'i hem de iPhone'u çok seviyor. Yani hangi platformu seçerseniz seçin, Microsoft'un hizmetlerine erişebilmeniz için bir çok olanak bulunuyor.
Ali Ruhi Öztürk
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