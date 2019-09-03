Android'de Ekran Videosu Kaydetmek

Android'li telefonunuzda oyunlar veya herhangi bir şeyi göstermek için ekranınızın videosunu nasıl kaydedebilirsiniz? Açıkladık...

Android'de Ekranınızı Nasıl Kaydedebilirsiniz?

Android'li telefonunuzda ekranınızın videosunu nasıl kaydedeceğinizi mi merak ediyorsunuz? Dahili araçlardan uygulamalara, bunun için birkaç seçeneğiniz var.

Oynadığınız oyunu bir arkadaşınıza göstermek veya bir ayarın hangi menüde olduğunu göstermek istiyor olabilirsiniz. Amacınız ne olursa olsun, ekran kaydı yapmak zor bir iş değil. Aşağıda en iyi dört ekran kaydı uygulamasını sizlerle paylaşıyoruz.

1. Google Play Games ile Ekran Kaydetme

Google Play Games desteği bulunan her oyunun videosunu Play Games ile kaydedebilirsiniz. Play Games'i açın ve Oyunlarım'a gidin. Sola kaydırın ve açmak istediğiniz oyunu bulun ve üzerine dokunun. Sağ üstte bir kamera simgesi göreceksiniz. Bu simgeye dokunarak kaydı başlatın.

720P HD veya 480P SD kayıt yapabilir, depolama alanınıza göre ne kadar süreyle kayıt yapabileceğinizi görebilirsiniz.

İndirin: Google Play Games

2. Screen Recorder

Daha önceden EZ Screen Recorder adıyla tanınan bu uygulama, tek bir dokunuşla kayıt yapmanızı sağlıyor. Oyun veya uygulamaları sınırsız olarak kaydetmenize izin veren uygulamanın içerisinde bir video kırpma aracı ve resim düzenleyicisi var.

İndirin: Screen Recorder

3. AZ Screen Recorder

AZ Screen Recorder, eski cihazlarda root'suz çalışabilen esnek bir seçenek. Uygulama elbette bugünkü telefonlarda da çalışıyor ve bir dizi yapılandırma seçeneği sunuyor. Kaydınızın çözünürlüğünü, kare sayısını, bit oranını ve yönünü ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz ses kaydı yapıp, ön kamera görüntüsünü videoya ekleyebiliyorsunuz.

İndirin: AZ Screen Recorder

4. Mobizen Screen Recorder

"Kullanımı en kolay ekran kaydedicisi" olduğunu iddia eden Mobizen, yüzer menüsü ile 1440p (yani 2K) çözünürlüğüne kadar kayıt yapabiliyor. Maksimum 60fps'ye çıkabilmesi, yüksek kalitede kayıtlar oluşturmanıza izin veriyor. Kayıtlara ön kameradan kendi görüntünüzü ve telefonunuzun mikrofonu üzerinden ses ekleyebiliyorsunuz.

Uygulama için ücret öderseniz, videoların üzerine kendi adınız veya markanız gibi özel filigranlar ekleyebiliyorsunuz.

İndirin: Mobizen Screen Recorder

İndirin: Samsung için Mobizen Screen Recorder

İndirin: LG için Mobizen Screen Recorder

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Türkiye'nin her yerinde fiber internet hızı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
DARPA'dan Gizemli "Yeraltı Tüneli" İsteği!
Dijital Tehditler Tatilinizi Mahvetmesin
Android'de Ekran Videosu Kaydetmek
Eski iPhone'ların Fiyatı "Bir Anda" Düşecek!
Netflix'ten Bill Gates Belgeseli Geliyor!

İlginizi çekebilir

 

 