Android'de Zararlı Video Tehlikesi
Android'in 7.0 ile 9.0 sürümleri arasındaki tüm cihazları etkileyen, ciddi bir güvenlik açığı bulundu!
Telefonunuz Android 7.0 ile 9.0 arasında bir sürümü kullanıyorsa, en son güvenlik yamasını hemen yüklemenizde fayda var.
Yeni ortaya çıkan bir zararlı, video gibi özel hazırlanmış dosyalarla Android'e sızıyor. Dosya açıldığında saldırgan, cihaza erişim izni almış oluyor. Neyse ki zararlının videolarla yayılması çok kolay değil. Bunun nedeni, YouTube, WhatsApp ve Messenger gibi uygulamaların gönderilen videoları yeniden kodlaması, yani orijinal dosyayı değiştirmesi.
Videonun tekrar kodlanması, saldırıyı engelliyor. Google ise saldırıyı durdurmaya yönelik bir yaymayı yayınlamış durumda. Temmuz ayına ait güvenlik yaması, Google'ın açıklamasına göre bu açığı kapatıyor. Bununla birlikte açığa sahip bütün telefonların yamayı yükleyip yüklemediği bilinmiyor. En azından bir Google yetkilisine göre açığın kullanıldığına dair bir işarete hiç rastlanmadı.
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