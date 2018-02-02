Android'i Hedef Alan Bir Çok Porno Virüsü Bulundu

Android'li cihazları ile porno izlemeye çalışanlar, bu haberi okuduklarında iki kez düşünmek zorunda kalacak!

Android'i Hedef Alan Bir Çok Porno Virüsü Bulundu

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