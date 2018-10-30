Android'in Ekim Raporu: Pie Hala Görünmüyor
Android'in en son kullanım oranları, Nougat kullanımının düştüğünü gösterse de, Android 9 Pie hakkında suskun!
Android platformu kullanım raporunun son sürümü, Android sürümlerinin kullanım oranlarını gözler önüne serdi.
Bu seferki rapor, bir önceki rapordan yaklaşık iki ay sonra geldi. Rapora göre Android 8.x Oreo toplamda 6,3 puan ile en ciddi yükselişi kaydetti ve yüzde 21,5'e ulaştı. Android 7 Nougat yüzde 28,1'lik geniş bir pazar payına sahip olsa da, 2,6 puanlık bir kayıp yaşadı. Buna karşın Pie'ın adını listede göremiyoruz. Bunun nedeni, işletim sisteminin henüz yüzde 0,1 pazar payını yakalayamamış olması. Yeni Pixel telefonlar ve OnePlus 6'ya gelen güncelleme, Pie'ı listeye sokmayı başaramamış görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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