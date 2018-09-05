Hangi Android Sürümü Yüzde Kaç Kullanılıyor
Lollipop en büyük kaybı yaşadı, Oreo hala tüm cihazların %15'inden daha azında yüklü. İşte Android sürümlerindeki son durum.
Google, Android işletim sisteminin sürümlerini çalıştıran cihazların oranını gösteren platform kullanımı belgesi yayınladı. Veriler 31 Ağustos'ta sona eren 7 günlük bir süre boyunca toplandı ve yalnızca o dönemde Google Play Store'u ziyaret eden cihazları temsil ediyor. Bu nedenle, AOSP cihazları içermiyor.
|Sürüm
|Kod Adı
|API
|Temmuz
|Bu Ay
|Değişim
|2.3.3 - 2.3.7
|Gingerbread
|10
|0.2%
|0.3%
|0.1
|4.0.3 - 4.0.4
|Ice Cream Sandwich
|15
|0.3%
|0.3%
|-
|4.1.x
|Jelly Bean
|16
|1.2%
|1.2%
|-
|4.2.x
|17
|1.9%
|1.8%
|-0.1
|4.3.x
|18
|0.5%
|0.5%
|-
|4.4
|KitKat
|19
|9.1%
|8.6%
|-0.5
|5.0
|Lollipop
|21
|4.2%
|3.8%
|-0.4
|5.1
|22
|16.2%
|15.4%
|-0.8
|6.0
|Marshmallow
|23
|23.5%
|22.7%
|-0.8
|7.0
|Nougat
|24
|21.2%
|20.3%
|-0.9
|7.1
|25
|9.6%
|10.5%
|0.9
|8.0
|Oreo
|26
|10.1%
|11.4%
|1.3
|8.1
|27
|2.0%
|3.2%
|1.2
Google bu raporları aylık olarak yayınlıyordu, ancak bu rapor 23 Temmuz'da yayınlanan sonuncusundan altı hafta sonra geldi.
Bir kez daha ve beklendiği gibi, en büyük artış Android Oreo'dan veya daha spesifik olarak Android 8.0 Oreo'dan geliyor. Piyasaya çıkışından dokuz aydan uzun bir süre geçmesinden sonra bile Android O, ölçülen tüm cihazların %15'inin altında kalıyor.
Android 7.0 Nougat düşünüe devam ediyor. Her ne kadar 7.1 hala mütevazı bir %0.9 artış kaydetmeyi başarmış olsa da, 7.0 son altı haftada tam olarak %7 kayıp yaşadı. Marshmallow %0.8 azaldı ki bu yine oldukça mütevazı.
Gingerbread, Ice Cream Sandwich ve Jelly Bean gibi diğer eski versiyonlara gelecek olursak; oldukça gariptir ki Gingerbread kullanımda %0.1'lik bir artış kaydetti. Lollipop düşüşünü sürdürüyor, Temmuz ayı istatistiklerine kıyasla %1,2 düşüşle toplamda %20'nin altına düşüyor.
Android 9.0 Pie, listeye dahil edilmedi. Çünkü hala çok yeni ve neredeyse bir aydır Pixel cihazları ile sunulmasına rağmen ölçüm için gereken %0.1'in altında kalıyor.
Yavuz Alp Şimşek
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