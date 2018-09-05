Hangi Android Sürümü Yüzde Kaç Kullanılıyor

Lollipop en büyük kaybı yaşadı, Oreo hala tüm cihazların %15'inden daha azında yüklü. İşte Android sürümlerindeki son durum.

Hangi Android Sürümü Yüzde Kaç Kullanılıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Xiaomi Mi Mix 3, 5G ile Gelebilir!
Hangi Android Sürümü Yüzde Kaç Kullanılıyor
Samsung Piyasada Olmayan Teknolojiyi Paylaşacak
Uzun Dönem Testi: Samsung Galaxy S9 Plus!
Chrome, 10. Yılını Yeni Arayüzle Kutluyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir