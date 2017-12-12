Andy Rubin, Essential'a Geri Döndü!

Google'da çalışırken yaşadığı "uygunsuz" ilişki ortaya çıkınca görevinden ayrılan önemli isim, 1 hafta sonra CEO koltuğuna geri döndü!

Andy Rubin, Essential'a Geri Döndü!

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