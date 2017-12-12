Andy Rubin, Essential'a Geri Döndü!
Google'da çalışırken yaşadığı "uygunsuz" ilişki ortaya çıkınca görevinden ayrılan önemli isim, 1 hafta sonra CEO koltuğuna geri döndü!
Essential'ın CEO'su Andy Rubin'in kişisel sebeplerden dolayı şirketten ayrıldığına dair haberlerin üzerinden bir hafta geçti. Şimdi ise yeni haberlere göre Rubin, işletmedeki görevine geri döndü.
Ne firma ne de Rubin, bu sürecinin sebebi hakkında pek bir açıklama yapmadı. Ama bunun zamanlaması yüzünden bazı kişiler, The Information'da yayınlanan, Rubin'in 2014'te Google'dan ayrılma sürecini anlatan yazı ile alakalı olabileceğini düşünüyor. Information'ın iddiasına göre Rubin, Google'da çalışırken bir kadınla uygunsuz bir ilişkide bulunmuştu. Rubin'in sözcüsü Mike Sirick,ise, Google'dan ayrılmanın bu hikaye ile ilgili olmadığını söylemişti.
Essential, son birkaç aydır zor zamanlar geçiriyor. Essential Phone'u ilk açıkladığında epey bir heyecan oluşturmuş olsa da, yaptığı birçok hata insanların firmaya temkinli yaklaşmasına sebep oldu. Son zamanlarda firma, cihazının fiyatını düşürerek ve müşterileriyle daha çok bağ kurarak hız kazanmaya çalışıyor.
H. Hüseyin Öztürk
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