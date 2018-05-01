Apple, 8K Çözünürlüklü VR&AR Başlığı mı Yapıyor?
Apple'ın "göz başına 8K ekran sunan" bir VR ve AR başlığı yaptığı iddia ediliyor!
Yeni bir habere göre Apple, hem sanal gerçeklikte (VR) hem de artırılmış gerçeklikte (AR) kullanılabilecek yeni bir kablosuz başlık geliştiriyor.
İnanılmaz şekilde, VR/AR bağımsız başlığı, göz başına 8K çözünürlüğe (7680 x 4320) sahip. Bilginin kaynağı Apple'ın planları ile yakın olan ve detayları CNET'e anlatan bir kişi.
Kıyaslayacak olursak, piyasadaki en son üst-uç VR başlığı olan HTC Vive Pro'nun 2880 x 1600 çözünürlüğü var.
Ayrıca, HTC Vive ve Oculus Rift'in aksine, Apple'ın söylentisi yapılan başlığı bir PC ile bağlantı kurmayacak. Dahası, Google Daydream View ve Samsung Gear VR gibi, bir akıllı telefon olmadan da çalışabilecek.
Bunun yerine, CNET'e göre, kablosuz olarak güçlü bir Apple yapımı bir işlemciye sahip bir kutuya bağlanacak. Apple'ın Intel işlemcilerden 2020'ye kadar kurtulmak için MAC PC'lerde kullanmak üzere kendi işlemcilerini geliştireceği söyleniyordu, o yüzden bu başlık için kullanılacak işlemci de aynı girişimin parçası olabilir.
Apple'ın bu başlığı çıkaracağı tarihin 2020 olduğu söyleniyor. Ama elbette planlarından vazgeçme ihtimali de her an var.
H. Hüseyin Öztürk
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