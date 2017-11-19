Apple, AirPlay Yüzünden Mahkemelik Oldu

Bir türlü patent davalarından kurtulamayan Apple, şimdi de AirPlay patenti nedeniyle mahkeme koridorlarına dönüyor!

Apple, AirPlay Yüzünden Mahkemelik Oldu

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