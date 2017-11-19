Apple, AirPlay Yüzünden Mahkemelik Oldu
Bir türlü patent davalarından kurtulamayan Apple, şimdi de AirPlay patenti nedeniyle mahkeme koridorlarına dönüyor!
Apple her zamanki gibi iddia edilen patent ihlalleri yüzünden mahkemelerde zamanını harcıyor. Bu sefer Aqua Connect ve Strategic Technology Partners tarafından geçen ay açılan dava, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun dikkatini çekti ve ardından soruşturma kararı alındı.
Davada iki patentin bahsi geçiyor ve ikisi de Apple'ın AirPlay teknolojisini nasıl kullandığı ile ilgili. Davacıya göre Apple, Aqua Connect'e ait patentleri ihlal ederek ekran paylaşma ve masaüstü sunucu teknolojilerini Mac, iPhone, iPad, iPod ve Apple TV'lerde kullandı. Apple daha sonra çalışma düzenlemesinden çekildi.
Davacının iddiasına göre Apple, iOS 5'ten beri ABD Patenti RE46,386 "Mach tarafından türetilmiş bir bilgisayar sistemi ortamında bir kullanıcı oturumunu güncelleştirme" ve ABD Patenti 8,924,502, "Bir Mach-Türevi Sistem Ortamında Bir Kullanıcı Oturumunu Güncellemek İçin Sistem, Yöntem ve Bilgisayar Programı Ürünü" teknolojilerini kullanıyor.
Aqua Connect CEO'su Ronnie Exley, davanın ilk kez açıldığı açıklamada şunları söyledi:
"En başta ürünümüz Apple'ın tüm desteğine sahipti. Ancak yıllar sonra Apple, teknolojimizi kendi macOS ve iOS işletim sistemlerine bizden izin almadan entegre etti."
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, başlatılacak soruşturmanın 45 gün içerisinde sonuçlanacağını tahmin ediyor. Bunun ardından Apple'ın patent ihlalini içeren ürünlerinin sevkiyatı yasaklanabilir.
İsrailli bir şirket olan Corephotonics, daha önce Apple'a, iPhone 7 ve iPhone 8'de bulunan çift kamera teknolojisinin patent ihlali olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Ekim ayında ise şirket, VirnetX'e 439 milyon dolar para cezası ödemesi kararı alınmıştı. Apple şu an mahkemenin bu kararına itiraz ediyor.
Ali Ruhi Öztürk
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