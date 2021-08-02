Apple Aşı Karşıtı Uygulama Unjected'a Acımadı, App Store'dan Kaldırdı!

Aşısızların ve aşı karşıtlarının buluşma noktası olarak görev yapan Unjected uygulamasını, uygulama mağazası App Store'dan kaldırdı. Aynı uygulamanın başı, Google Play Store ile de dertte!