Apple Aşı Karşıtı Uygulama Unjected'a Acımadı, App Store'dan Kaldırdı!

Apple, aşılanmamış ve aşı karşıtı kişiler için karma bir sosyal ve buluşma uygulaması olan Unjected'i App Store'dan kaldırdı ve COVID-19 salgının temalarına ve kavramlarına "uygunsuz şekilde" atıfta bulunduğunu söyledi. Unjected, kendisini, kullanıcılara "tıbbi özerkliği ve ifade özgürlüğünü" destekleyen diğer kullanıcılarla eşleşebilecekleri bir alan sağlayan bir platform olarak tanımlıyor. Buluşma uygulamasının kurucuları, Android uygulamalarıyla ilgili olarak da Google ile bir anlaşmazlığın içinde.
Sitenin, COVID-19 için üretilen aşıların biyolojik silah işlevi görme, 5G'ye bağlanma ve genleri değiştirme potansiyeline sahip olduğuna dair yanlış iddialar içerdiği bildiriliyor. Google, Play Store yasağını önlemek için iki hafta içinde yanlış iddiaları ve yanıltıcı bilgileri kaldırması için 16 Temmuz'da Unjected'e bir bildirim gönderdi. Bu bildirim üzerine, geliştiriciler sosyal gönderiyi kaldırdılar ancak uygulamanın ortak yaratıcısı Shelby Thompson, Unjected'in hem yanlış iddiaları hem de gönderiyi geri yükleyeceğini ve isteğe uymayacağını belirtti.
Ayrıca uygulamanın özgürlük konusundaki bakış açısını desteklediği ve Instagram'ın yanlış bilgilendirme karşıtı duruşuna rağmen mRNA aşılarının DNA'yı değiştirdiğini iddia etmek gibi yanıltıcı paylaşımlar yapmaktan kaçınmadığı bir Instagram hesabı da bulunuyor.
Apple ve Google, aşı karşıtı uygulamalara izin vermeyeceklerini net bir şekilde açıklamış durumda. Ayrıca Apple, uygulamanın kullanıcılarını Apple'ın düzenlemelerinden kaçınmak için şüpheli yöntemler kullanmaya teşvik ettiğini ve bu da Unjected'i App Store'dan yasaklamak için yeterli bir neden olduğunu belirtiyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın