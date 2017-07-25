Apple Bir Kez Daha Listenin Tepesinde!
Dünyanın en çok gelir elde eden şirketleri arasında ancak 9. sırayı alan Apple, yine de üzerindeki devleri kıskandıracak büyük bir başarıya imza attı!
iPhone'un piyasaya sürülmesinden beri Apple'ın karlılık anlamında inanılmaz derecede başarılı olduğunu kimse reddedemez. Steve Jobs kurduğu firmaya geri döndüğü sırada firma ayakta kalmaya çabalıyordu ama özellikle iPhone, firmanın gezegen üzerindeki en değerli firmalardan biri olmasına yetti.
Apple, şimdi de arka arkaya ikinci yıl, Fortune tarafından yıllık gelir sıralamasına bakılarak Dünya'nın en karlı firması ilan edilmiş durumda. Her ne kadar firma, gelir sıralamasında 9. sırada yer almış ve en üst sırayı alan Walmart gibi firmaların gerisinde kalmış olsa da, büyük bir fark ile en fazla kar elde eden olmayı başardı.
Geçtiğimiz finansal yıl içerisinde Apple, 215 milyar dolarlık gelirden 45 milyar dolar net kar elde etmeyi başardı. Walmart ise 480 milyar dolarlık gelirinden sadece 13 milyar dolar kar etmiş. Şu anda Apple'ın değeri muazzam bir şekilde 783 milyar dolar olarak telaffuz ediliyor.
Levent Öztürk
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