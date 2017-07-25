Apple Bir Kez Daha Listenin Tepesinde!

Dünyanın en çok gelir elde eden şirketleri arasında ancak 9. sırayı alan Apple, yine de üzerindeki devleri kıskandıracak büyük bir başarıya imza attı!

Apple Bir Kez Daha Listenin Tepesinde!

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