Apple, Henüz Tanıttığı Yeni iPhone SE'nin Üretimini Yavaşlatıyor

Yeni gelen haberlere göre Apple, yeni tanıttığı "ucuz" iPhone modeli iPhone SE'nin üretimini yavaşlatmaya hazırlanıyor.

Yeni iPhone SE'ye ilk darbe Apple'dan geldi

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