Apple, Henüz Tanıttığı Yeni iPhone SE'nin Üretimini Yavaşlatıyor

Yeni bir Nikkei Asia raporuna göre Apple, yeni iPhone SE üretimini %20 oranında azalttı. iPhone SE, çok fazla para harcamak istemeyen veya daha küçük 4,7 inç ekranı tercih eden müşterilere yönelik bir cihaz. Ancak bazı çevrelerce beklediği gibi enerji, yiyecek ve yakıt fiyatları çok yüksek seviyelerde olursa, bu müşteriler bir sonraki telefonlarını satın aldıklarında iPhone SE'yi çok fazla lüks olarak görebilir.
Söylenilene göre şirket, tedarikçilerinden bu çeyrekte yeni iPhone SE üretimlerini yaklaşık 2 veya 3 milyon azaltmalarını istedi. Ayrıca yıl genelinde AirPods siparişleri de en az 10 milyon azaltılacak. Şu anda Rusya'daki satışlarını askıya almış olan Apple, enflasyon endişelerinin yanı sıra Ukrayna'daki savaş nedeniyle de üretimin azaltılması gerektiğini düşünüyor.
Apple'ın kararlarının ekonomik etkileri oldukça karmaşık olabilir. Firmanın satışları beklenilenin altına düşecek olsa da, aynı zamanda üretimin azaltılması ile beraber maliyetler de düşürülüyor. Yine de, Apple'ın büyük tedarik zinciri ortakları bu ani karara hazırlıklı olmayabilir ve şimdiden fazla cihaz üretmiş olabilir.
Gartner'ın söylediğine göre, akıllı telefon satışları 2020 yılında %12,5 düştükten sonra geçtiğimiz yıl %6 arttı. Apple'ın son kararı bu verilerin bir sonucu olabilir ve şirket, bu yıl iPhone SE için yüksek bir talep olmayacağını düşünüyor olabilir...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın