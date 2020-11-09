Apple, iPhone 13 ile Kamerayı Baştan Aşağı Yenileyecek

Apple, iPhone 12 modellerini henüz tanıttı. 4 yeni iPhone ile rafları süsleyen Apple'ın bir sonraki amirali ise şimdiden konuşulmaya başlamış durumda. Bir sonraki telefonun adı kuşkusuz iPhone 13 olacak ve ortaya çıkan ilk sızıntılara göre Apple, bu yeni telefonunda önemli kamera güncellemelerinde bulunacak.
Ünlü endüstri analisti Ming-Chi Kuo'nun yeni raporuna göre, bir sonraki Apple amiral gemisi telefon serisi kamera yetenekleri ile parmak ısırtacak. Bunlardan en belirgin olanı, iPhone 12 Pro'da da yer alan ultra geniş açılı kameranın diyafram açıklığı özelinde bir güncelleme. iPhone 13'te yer alacak ultra geniş açılı kameranın f/1.8 diyafram değerine sahip olması beklenirken, Kuo bu değişimin iPhone 14'e saklanabileceği ihitmalini de açık tutuyor.
Ultra geniş açılı kameranın diyaframının değişmesiyle, bu kamera ile yapılan çekimlerde daha düşük ışıklı ortamlarda daha fazla ışık elde edilebilecek. iPhone 12'lerde bu kamera f/2.4 diyaframa sahip durumda.
Kuo ayrıca bu yıl gördüğümüz 4 modelin de iPhone 13 serisinde güncelleneceğini tahmin ediyor. Bu nedenle şimdiden iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max isimlerine hazır olabilirsiniz. Telefonların X ve S gibi farklı isimlerle tanıtılacağına yönelik bir duyum ise yok.
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