Apple iPhone Garanti Sorgulama - CHIP

Apple iPhone cihazlarının garanti süresini, servis ve destek kapsamını sorgulama yöntemini anlattık...

Apple iPhone Garanti Sorgulama
Garanti Sorgulama Ekranı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Tesla'dan Irkçılık İddialarına Cevap Geldi
Yeni iMac Pro'lar A10 Fusion ile Gelebilir
Huawei Mate 10 Pro'nun Pil Ömrü Şaşırtıyor
Toshiba İçin Çok Zor Zamanlar
Ay'a İniş Tartışmalarını Yeniden Başlatan Kare

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir