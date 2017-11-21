Apple iPhone Garanti Sorgulama - CHIP
Apple iPhone cihazlarının garanti süresini, servis ve destek kapsamını sorgulama yöntemini anlattık...
Binbir emekle alıp elinizden düşürmediğiniz telefonlarınızın zaman zaman ansızın bozulması kabusunuz haline gelmiş olabilir. Garanti kelimesinin özellikle teknoloji severler arasında çok daha önemli bir yere sahip olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Yüksek meblağlar ödeyerek satın aldığınız teknolojik aletinizin başına gelebilecek herhangi bir sıkıntıda garanti kapsamı devreye girerek sizi büyük bir yükten kurtaracaktır. Bu bakımdan aldığınız ürünlerin garanti sürelerini takip etmeniz büyük bir önem arz ediyor.
Eğer aldığınız teknolojik alet ikinci el ise, bu durumda garantisinin hala devam edip etmediğine dikkat etmeniz oldukça önemli. Bunu öğrenmeniz düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir. Akıllı telefonlarda bir dünya markası olan Apple bu süreci çok daha kolay bir hale getirerek, iPhone garanti sorgulama hizmeti ile kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Apple'ın kendi sitesi üzerinden iPhone garanti sorgulama işlemini nasıl yapacağınızı henüz bilmiyorsanız, telefon imei öğrenme suretiyle bu işlemi gerçekleştirebileceğinizi unutmamalısınız.
İphone Garanti Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır
- Apple'ın kapsamı denetle sayfasını açmalısınız.
- Ardından açılan sayfada ''Donanımınızın seri numarasını girin ''bölümü ve ''Lütfen kodu girin'' bölümlerinin yer aldığını göreceksiniz.
- Donanımınızın seri numarasını girin bölümüne telefonunuzun seri numarasını, kodu girin bölümüne ekranda ortaya çıkan kodu yazın.
İphone Seri Numarası Nasıl Bulunur?
Her telefonun bir seri numarası olduğunu unutmamalısınız. Eğer telefonunuzun seri numarasını bilmiyorsanız Ayarlar / Genel / Hakkında bölümünde yer alan 'Sri numarası' kısmından rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
- Tüm bilgileri eksiksiz olarak yazdıktan hemen sonra İphone telefonunuzun garanti bilgileri Türkçe olarak karşınıza çıkacaktır. Bu bölümde garanti kapsamının yanı sıra, geçerli satın alma tarihi, telefon ile teknik destek alma süresi, AppleCare koruma planı ve servis kapsamı gibi daha pek çok detaya rastlanabilir.
- Sayfada bulunan Onarım ve servis kapsama seçeneğinin hemen altında yer alan 'Tahmini son kullanma tarihi' ile İphone marka telefonunuzun garanti kapsamında hangi tarihe kadar kalacağını rahatça öğrenebilirsiniz.
Bu bilgileri isterseniz bir kenara not ederek tekrar tekrar bu işlemleri yerine getirmek zorunda kalma zahmetinden de kurtulmanız oldukça kolay bir seçenek olacaktır.
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