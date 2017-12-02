Apple Kendi Güç Yönetimi Çipini Üretecek
Apple 2018'de iPhone'larda kullanmak üzere kendi çipini üretmek için kolları sıvadı!
Apple, üçüncü parti tedarikçilere olan bağımlılığını minimuma indirmek için yarı iletkenler işine de kendi girmeye hazırlanıyor. Nikkei'ye göre şirketin hedefi 2018'de piyasaya sürülecek yeni iPhone'lar için gereken güç yönetimi çiplerini kendi üretebilmek. Şu an Apple, bu işlemcilerin tedariki için Dialog Semiconductor'a güveniyor. Bu çipler sayesinde iPhone'lar doğru şekilde şarj oluyor ve enerjiyi tasarruflu şekilde kullanıyor.
Nikkei'nin isimsiz kaynağına göre Apple, 2018'de çiplerinin yarısını kendi ürettiği çiplerle değiştirecek, ancak diğer bir kaynak bu planın 2019'da gerçekleşeceğini iddia ediyor. Kaynağa göre Apple üretimi kendi eline alarak sadece bağımlılığı ortadan kaldırmakla kalmayacak, ayrıca piyasadaki en gelişmiş çipleri de üretebilecek.
Güç yönetimi çipleri, ana işlemci ünitesinden sonra, bir akıllı telefonun en pahalı parçalarından biri. Apple çoktan kendi uygulama işlemcileri üretmeye başlamış durumda, ancak bellek çipleri için hala Samsung'a, modemleri için ise hala Qualcomm ve Intel'e güveniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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