Apple Kendi Güç Yönetimi Çipini Üretecek

Apple 2018'de iPhone'larda kullanmak üzere kendi çipini üretmek için kolları sıvadı!

Apple Kendi Güç Yönetimi Çipini Üretecek

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Tuvalet Kağıdını Asmanın Doğru Yolu Buymuş!
Apple Kendi Güç Yönetimi Çipini Üretecek
LG'de Taşlar Yerinden Oynadı!
Samsung 10nm FinFET'i Seri Üretmeye Başladı
Yeni 36 Duvar Kağıdı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir