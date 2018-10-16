Apple Music'e Genius'un Şarkı Sözleri Geldi

Apple Music, Genius destekli yeni işleviyle rakibi Spotify'ın karşısında önemli bir adım attı.

Apple Music'e Genius'un Şarkı Sözleri Geldi

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