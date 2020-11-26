Apple'dan Öğretmenlere Özel Apple Teacher!

Eğitim alanında 40 yıllık zengin bir geçmişe sahip Apple, her zaman olduğu gibi şimdi de okulların öğrenim için teknolojiden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olarak eğitimciler, öğrenciler ve ebeveynler için kaynaklar sunmaya devam ediyor.