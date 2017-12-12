Apple, Shazam'ı 400 Milyon Dolara Satın Aldı!
Beklenen oldu; Apple, son yılların belki de en önemli satın alma hamlesini gerçeğe dönüştürdü!
Apple'ın Shazam'ı satın aldığı artık kesinleşti. Anlaşmanın Shazam'ın 1 milyar dolarlık değerinin çok altında, 400 milyon dolar civarında bir değere sahip olduğu söyleniyor.
TechCrunch'a satın almayla ilgili gönderilen açıklama, şöyle: "Shazam ve yetenekli takımının Apple'a katılacak olmasından heyecan duyuyoruz. Shazam, App Store açıldığından bu yana iOS'taki en popüler uygulamalardan biri olmayı başardı. Bugün onu dünya çapında, farklı platformlarda milyonlarca kişi kullanıyor. Apple Music ve Shazam arasındaki doğal uyum, kullanıcılarımıza müthiş keşif ve müzik deneyimleri sunmamızı sağlayacak. Sizleri heyecanlandıracak planlarımız var. Bugünkü anlaşmanın onaylanmasının ardından Shazam ile birleşmek için can atıyoruz."
İddiaya göre Spotify ve Snapchat'in ana kuruluşu Snap de Shazam'ı satın almak istiyordu ancak kazanan Apple oldu. Bu firmaların da Shazam anlaşmaları bulunuyor.
Shazam, müzik tanıma, TV dizilerini, filmleri ve fazlasını bir parça sesten tanıyabilme özellikleriyle Apple Music'i zenginleştirecek. Apple, Siri'nin müzik tanıma işlevlerini de büyük ihtimalle Shazam ile güçlendirecek. iPhone kullanıcıları şu an Siri'den bir şarkıyı Shazam'da aramalarını isteyebiliyorlar. Shazam'ın artırılmış gerçeklik alanında da önemli çalışmaları var. Firma, markaların kullanıcılara gerçek hayattaki kitap, poster gibi nesneleri taratarak artırılmış gerçeklik içerikleri sunmasına izin veriyor.
Shazam ise TechCrunch'a yaptığı açıklamada Apple'ın bir parçası olmaktan heyecan duyduklarını söyledi.
Zeynel A. Öztürk
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