Apple, Shazam'ı 400 Milyon Dolara Satın Aldı!

Beklenen oldu; Apple, son yılların belki de en önemli satın alma hamlesini gerçeğe dönüştürdü!

Apple, Shazam'ı 400 Milyon Dolara Satın Aldı!

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