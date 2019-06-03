Apple, Uygulama İndirme Sınırını Artırdı!
Apple, uygulama indirmek isteyenleri çoğu zaman durduran sınırlamayı biraz olsun gevşetti!
- Levent Öztürk
Eğer bir iPhone'unuz varsa, dışarıdayken bir uygulamayı yüklemeye çalışmış ve Apple tarafından durdurulmuş olma ihtimaliniz yüksek. Eğer uygulama çok büyük ise, Apple'ın hücresel veri üzerinden yüklenebilecek uygulama boyutu sınırına takılıyor.
Eğer böyle bir durumda kaldıysanız, sizin için iyi bir haberimiz var. 9to5Mac tarafından fark edildiği üzere Apple, sessiz bir şekilde hücresel indirmelerin sınırını 200MB olarak güncelledi. Bir önceki yükseltme 2017 Eylül ayında yapılmış ve sınır 150MB'ye yükseltilmişti.
Tabii ki bu kurallar, kullanıcıların çok daha sınırlı veri planlarına sahip oldukları zamanlarda belirlenmişti. Hiç kimsenin bir uygulama indirerek veri kullanımı sınırını aşmak istemediği kesin. Ancak artık veri planlarının çok daha büyük olmaları, kullanıcıların en azından birkaç uygulamayı rahatlıkla indirebilmeleri anlamına geliyor.
Tabii ki Apple halen sınırı tamamen kaldırmış değil. Yine de yeni sınır olan 200MB'nin bir önceki 150MB sınırına göre yeterince büyük olduğu söylenebilir.
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